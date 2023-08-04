https://ria.ru/20230804/devochka-1888235771.html

С девочкой, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту, будут работать психологи

С девочкой, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту, будут работать психологи - РИА Новости, 04.08.2023

С девочкой, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту, будут работать психологи

Девочка, пострадавшая при подрыве Крымского моста, сейчас находится на санаторно-курортном лечении, ей продолжат оказывать психологическую помощь, а ее судьба... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:37

2023-08-04T16:37

2023-08-04T16:53

мария львова-белова

белгородская область

чп на крымском мосту

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Девочка, пострадавшая при подрыве Крымского моста, сейчас находится на санаторно-курортном лечении, ей продолжат оказывать психологическую помощь, а ее судьба остается в сфере внимания омбудсмена, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи 17 июля совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара - жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту. "Ангелина сейчас находится на санаторно-курортном лечении, вместе с семьей своего попечителя – родной тети. Девочке еще с момента пребывания в больнице оказывалась психологическая помощь, и она будет продолжена после возвращения Ангелины в Новый Оскол", - говорится в сообщении пресс-службы Львовой-Беловой. По данным пресс-службы, девочке оказываются выплаты со стороны Белгородской области в качестве пострадавшей от обстрелов со стороны ВСУ и как ребенку-сироте. "Судьба Ангелины остается в сфере внимания Марии Львовой-Беловой. Кроме того, у губернатора лично на контроле все вопросы по ребенку", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230721/terakt-1885604544.html

https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html

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мария львова-белова, белгородская область, чп на крымском мосту, россия