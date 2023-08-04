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Кузнецова рассказала о поиске сирот, вывезенных Киевом из ДНР - РИА Новости, 04.08.2023
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19:57 04.08.2023 (обновлено: 20:07 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/deti-1888278928.html
Кузнецова рассказала о поиске сирот, вывезенных Киевом из ДНР
Кузнецова рассказала о поиске сирот, вывезенных Киевом из ДНР - РИА Новости, 04.08.2023
Кузнецова рассказала о поиске сирот, вывезенных Киевом из ДНР
Детей из сиротских учреждений Донецкой Народной Республики вывозили сначала на Западную Украину, а потом в Европу, парламентская комиссия по расследованию... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T19:57
2023-08-04T20:07
в мире
донецкая народная республика
европа
киев
анна кузнецова
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Детей из сиротских учреждений Донецкой Народной Республики вывозили сначала на Западную Украину, а потом в Европу, парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей ставит цель разобраться, где находятся пропавшие дети, а также обеспечить всю необходимую поддержку пострадавшим семьям, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "Мы знаем, что детей из сиротских учреждений вывозили на Западную Украину, после чего их след терялся где-то в Европе. Их судьбу еще предстоит выяснить. И сейчас наши задачи - вместе искать тех детей, по которым есть хоть какие-то крупицы информации, помочь родным в их поисках, помочь пострадавшим от обстрелов детям, которым нужна реабилитация", - отметила она в своем телеграм-канале. Кузнецова уточнила, что комиссия вместе с советником главы ДНР по правам ребенка Элеонорой Федоренко посетила дом на улице Зелинского в Мариуполе, который ВСУ обстреляли в марте прошлого года, в результате чего несколько семей пропали без вести. "Многие люди, несколько семей с детьми после того обстрела пропали без вести - при разборе завалов их останков не обнаружили, родственники продолжают надеяться, что дети живы", - сообщила парламентарий. Она добавила, что главная задача комиссии - защищать правду, в этом деле у России становится все больше союзников, тех людей, которые не понаслышке знают, что происходило. "Для этого и мы собираем информацию о всех преступлениях - чтобы защитить правду. И на этом информационном фронте у России всё больше союзников по всему миру - это целые народы, в отношении которых проворачивали подобные манипуляции не раз", - заключила Кузнецова.
https://ria.ru/20230731/kvartiry-1887466671.html
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в мире, донецкая народная республика, европа, киев, анна кузнецова, госдума рф, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Европа, Киев, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Кузнецова рассказала о поиске сирот, вывезенных Киевом из ДНР

Вице-спикер Госдумы Кузнецова рассказала о поиске сирот, вывезенных Киевом из ДНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАнна Кузнецова
Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Анна Кузнецова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Детей из сиротских учреждений Донецкой Народной Республики вывозили сначала на Западную Украину, а потом в Европу, парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей ставит цель разобраться, где находятся пропавшие дети, а также обеспечить всю необходимую поддержку пострадавшим семьям, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Мы знаем, что детей из сиротских учреждений вывозили на Западную Украину, после чего их след терялся где-то в Европе. Их судьбу еще предстоит выяснить. И сейчас наши задачи - вместе искать тех детей, по которым есть хоть какие-то крупицы информации, помочь родным в их поисках, помочь пострадавшим от обстрелов детям, которым нужна реабилитация", - отметила она в своем телеграм-канале.
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Кузнецова уточнила, что комиссия вместе с советником главы ДНР по правам ребенка Элеонорой Федоренко посетила дом на улице Зелинского в Мариуполе, который ВСУ обстреляли в марте прошлого года, в результате чего несколько семей пропали без вести.
"Многие люди, несколько семей с детьми после того обстрела пропали без вести - при разборе завалов их останков не обнаружили, родственники продолжают надеяться, что дети живы", - сообщила парламентарий.
Она добавила, что главная задача комиссии - защищать правду, в этом деле у России становится все больше союзников, тех людей, которые не понаслышке знают, что происходило.
"Для этого и мы собираем информацию о всех преступлениях - чтобы защитить правду. И на этом информационном фронте у России всё больше союзников по всему миру - это целые народы, в отношении которых проворачивали подобные манипуляции не раз", - заключила Кузнецова.
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