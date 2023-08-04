https://ria.ru/20230804/bronemashiny-1888253970.html

СМИ: Болгария передаст Украине сто старых бронемашин

СМИ: Болгария передаст Украине сто старых бронемашин - РИА Новости, 04.08.2023

СМИ: Болгария передаст Украине сто старых бронемашин

Правительство Болгарии одобрило проект соглашения, предусматривающее отправку около 100 старых бронированных транспортеров (БТР) на Украину, сообщило Болгарское РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:37

2023-08-04T17:37

2023-08-04T17:38

специальная военная операция на украине

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болгария

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сергей лавров

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство Болгарии одобрило проект соглашения, предусматривающее отправку около 100 старых бронированных транспортеров (БТР) на Украину, сообщило Болгарское национальное радио (БНР). Издание Sofia Globe сообщало в июле, что парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину около 100 подержаных бронетранспортеров. По данным издания, МВД и армия Болгарии заявили, что это оборудование не актуально и не нужно. "Правительство Болгарии одобрило проект соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о безвозмездном предоставлении бронированной транспортной техники. Болгария предоставит Украине 100 бронетранспортеров, которые не используются МВД", - отмечает радио. По данным БНР, министр внутренних дел Болгарии Калин Стоянов должен подписать соглашение. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887457649.html

https://ria.ru/20230721/ukraina-1885338807.html

украина

болгария

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украина, болгария, россия, сергей лавров, нато