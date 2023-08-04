https://ria.ru/20230804/briks-1888166631.html

В Кремле ответили на вопрос о вступлении Венесуэлы в БРИКС

В Кремле ответили на вопрос о вступлении Венесуэлы в БРИКС - РИА Новости, 04.08.2023

В Кремле ответили на вопрос о вступлении Венесуэлы в БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения концептуального обсуждения вопроса о расширении БРИКС и вхождении Венесуэлы в РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:23

2023-08-04T13:23

2023-08-04T13:23

дмитрий песков

брикс

венесуэла

в мире

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения концептуального обсуждения вопроса о расширении БРИКС и вхождении Венесуэлы в его состав. "Сначала нужно провести концептуальное обсуждение этой темы. Очень важная тема – расширенческая проблематика. Как мы уже с вами ранее говорили, действительно, будет на повестке дня саммита", – сказал Песков журналистам на вопрос о расширении БРИКС и возможности рассмотрения вступления в объединение Венесуэлы, которая подала официальную заявку.

https://ria.ru/20230803/boliviya-1888028527.html

венесуэла

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дмитрий песков, брикс, венесуэла, в мире