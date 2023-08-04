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В Кремле ответили на вопрос о вступлении Венесуэлы в БРИКС - РИА Новости, 04.08.2023
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13:23 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/briks-1888166631.html
В Кремле ответили на вопрос о вступлении Венесуэлы в БРИКС
В Кремле ответили на вопрос о вступлении Венесуэлы в БРИКС - РИА Новости, 04.08.2023
В Кремле ответили на вопрос о вступлении Венесуэлы в БРИКС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения концептуального обсуждения вопроса о расширении БРИКС и вхождении Венесуэлы в РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:23
2023-08-04T13:23
дмитрий песков
брикс
венесуэла
в мире
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения концептуального обсуждения вопроса о расширении БРИКС и вхождении Венесуэлы в его состав. "Сначала нужно провести концептуальное обсуждение этой темы. Очень важная тема – расширенческая проблематика. Как мы уже с вами ранее говорили, действительно, будет на повестке дня саммита", – сказал Песков журналистам на вопрос о расширении БРИКС и возможности рассмотрения вступления в объединение Венесуэлы, которая подала официальную заявку.
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дмитрий песков, брикс, венесуэла, в мире
Дмитрий Песков, БРИКС, Венесуэла, В мире
В Кремле ответили на вопрос о вступлении Венесуэлы в БРИКС

Песков призвал сначала провести концептуальное обсуждение по вступлению Венесуэлы в БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения концептуального обсуждения вопроса о расширении БРИКС и вхождении Венесуэлы в его состав.
"Сначала нужно провести концептуальное обсуждение этой темы. Очень важная тема – расширенческая проблематика. Как мы уже с вами ранее говорили, действительно, будет на повестке дня саммита", – сказал Песков журналистам на вопрос о расширении БРИКС и возможности рассмотрения вступления в объединение Венесуэлы, которая подала официальную заявку.
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