https://ria.ru/20230804/blagodarnost-1888254464.html

Путин поблагодарил Кадырова за вклад в развитие строительной отрасли

Путин поблагодарил Кадырова за вклад в развитие строительной отрасли - РИА Новости, 04.08.2023

Путин поблагодарил Кадырова за вклад в развитие строительной отрасли

Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:38

2023-08-04T17:38

2023-08-04T17:41

экономика

россия

владимир путин

рамзан кадыров

магомед даудов

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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства страны, следует из письма, которое в пятницу опубликовал в своем Telegram-канале председатель парламента Чечни Магомед Даудов. "Уважаемый Рамзан Ахматович! Благодарю Вас за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", – говорится в сообщении.Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что благодарственное письмо ему в пятницу передал полпред президента России в СКФО Юрий Чайка, прибывший в республику с рабочей поездкой."Я выражаю искреннюю признательность главе государства за высокую оценку нашей деятельности… Мы и впредь будем наращивать усилия, чтобы все поставленные руководством страны задачи выполнять качественно и в срок", – написал глава Чечни.В ноябре 2022 года правительство России утвердило стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Она, в частности, предусматривает, что к 2030 году жилой фонд России должен быть обновлен более чем на 20%, а уровень обеспеченности жильем должен вырасти с 27,8 квадратного метра на человека до 33,3 квадратного метра.

https://ria.ru/20230521/kadyrov-1873183402.html

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экономика, россия, владимир путин, рамзан кадыров, магомед даудов