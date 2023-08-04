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Путин поблагодарил Кадырова за вклад в развитие строительной отрасли - РИА Новости, 04.08.2023
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17:38 04.08.2023 (обновлено: 17:41 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/blagodarnost-1888254464.html
Путин поблагодарил Кадырова за вклад в развитие строительной отрасли
Путин поблагодарил Кадырова за вклад в развитие строительной отрасли - РИА Новости, 04.08.2023
Путин поблагодарил Кадырова за вклад в развитие строительной отрасли
Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:38
2023-08-04T17:41
экономика
россия
владимир путин
рамзан кадыров
магомед даудов
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства страны, следует из письма, которое в пятницу опубликовал в своем Telegram-канале председатель парламента Чечни Магомед Даудов. "Уважаемый Рамзан Ахматович! Благодарю Вас за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", – говорится в сообщении.Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что благодарственное письмо ему в пятницу передал полпред президента России в СКФО Юрий Чайка, прибывший в республику с рабочей поездкой."Я выражаю искреннюю признательность главе государства за высокую оценку нашей деятельности… Мы и впредь будем наращивать усилия, чтобы все поставленные руководством страны задачи выполнять качественно и в срок", – написал глава Чечни.В ноябре 2022 года правительство России утвердило стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Она, в частности, предусматривает, что к 2030 году жилой фонд России должен быть обновлен более чем на 20%, а уровень обеспеченности жильем должен вырасти с 27,8 квадратного метра на человека до 33,3 квадратного метра.
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экономика, россия, владимир путин, рамзан кадыров, магомед даудов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов
Путин поблагодарил Кадырова за вклад в развитие строительной отрасли

Президент Путин поблагодарил главу Чечни Кадырова за вклад в развитие строительной отрасли

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства страны, следует из письма, которое в пятницу опубликовал в своем Telegram-канале председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
«
"Уважаемый Рамзан Ахматович! Благодарю Вас за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что благодарственное письмо ему в пятницу передал полпред президента России в СКФО Юрий Чайка, прибывший в республику с рабочей поездкой.
«
"Я выражаю искреннюю признательность главе государства за высокую оценку нашей деятельности… Мы и впредь будем наращивать усилия, чтобы все поставленные руководством страны задачи выполнять качественно и в срок", – написал глава Чечни.
В ноябре 2022 года правительство России утвердило стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Она, в частности, предусматривает, что к 2030 году жилой фонд России должен быть обновлен более чем на 20%, а уровень обеспеченности жильем должен вырасти с 27,8 квадратного метра на человека до 33,3 квадратного метра.
Глава Чечни Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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21 мая, 01:04
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРамзан КадыровМагомед Даудов
 
 
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