Путин поблагодарил Кадырова за вклад в развитие строительной отрасли
Президент Путин поблагодарил главу Чечни Кадырова за вклад в развитие строительной отрасли
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства страны, следует из письма, которое в пятницу опубликовал в своем Telegram-канале председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
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"Уважаемый Рамзан Ахматович! Благодарю Вас за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что благодарственное письмо ему в пятницу передал полпред президента России в СКФО Юрий Чайка, прибывший в республику с рабочей поездкой.
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"Я выражаю искреннюю признательность главе государства за высокую оценку нашей деятельности… Мы и впредь будем наращивать усилия, чтобы все поставленные руководством страны задачи выполнять качественно и в срок", – написал глава Чечни.
В ноябре 2022 года правительство России утвердило стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Она, в частности, предусматривает, что к 2030 году жилой фонд России должен быть обновлен более чем на 20%, а уровень обеспеченности жильем должен вырасти с 27,8 квадратного метра на человека до 33,3 квадратного метра.