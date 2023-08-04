https://ria.ru/20230804/biznes-1888246555.html
Иностранные структуры исключат из владения российским значимым бизнесом
Иностранные структуры исключат из владения российским значимым бизнесом - РИА Новости, 04.08.2023
Иностранные структуры исключат из владения российским значимым бизнесом
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий через суд исключать из структуры владения значимых российских компаний и банков иностранных... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:26
2023-08-04T17:26
2023-08-04T17:26
россия
экономика
московская область (подмосковье)
владимир путин
сергей гаврилов
госдума рф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий через суд исключать из структуры владения значимых российских компаний и банков иностранных участников из недружественных стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как пояснял председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, закон направлен на перевод в российскую юрисдикцию российского же бизнеса, прежде всего в ключевых и стратегических отраслях, и восстановление прав его российских совладельцев. Он ограничивает осуществление корпоративных прав иностранных компаний, связанных с недружественными странами, в отношении экономически значимых российских организаций. Их перечень установит правительство. В него попадут все системно значимые банки, а также компании, соответствующие хотя бы одному критерию: суммарный объем выручки холдинга превышает 75 миллиардов рублей в год, в нем трудятся более 4 тысяч работников, суммарная стоимость активов превышает 150 миллиардов рублей, общая сумма уплаченных за предшествующий год налогов составляет не менее 10 миллиардов рублей. К экономически значимым закон также относит все градообразующие предприятия, субъекты критической информационной инфраструктуры, а также компании, внедряющие технологии или программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг либо участвующие в создании и модернизации высокопроизводительных или высокооплачиваемых рабочих мест. Закон распространяется на экономически значимые организации, в которых иностранным холдингам принадлежат не менее 50%. При этом доля российских владельцев в этом иностранном холдинге должна быть: более 50% без дополнительных условий; более 30%, если российские владельцы на последнем собрании (заседании) высшего органа управления иностранного холдинга могли определять его решение; более 20%, если под санкции попали сама российская компания или акционеры (участники) иностранного холдинга с долей более 20%. Согласно документу, акционеры такой организации, ее единоличный исполнительный орган, член совета директоров либо уполномоченный правительством орган федеральной власти смогут обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке прав иностранного участника такой организации. Суд может приостановить его корпоративные права в установленных законом случаях. В частности, при совершении им действий, препятствующих управлению организацией либо способных привести к прекращению, приостановке работы компании, ее ликвидации или банкротству. В том числе, например, если зарубежный участник публично заявил о прекращении деятельности организации или своего участия в ней, расторг или прекратил исполнять значимые договора, сократил более трети сотрудников или совершил действия, направленные на соблюдение антироссийских санкций. При этом компания, согласно закону, должна будет пройти реорганизацию и преобразоваться в публичное акционерное общество. Права иностранных участников из недружественных стран, согласно документу, будут приостановлены, а их доли - распределены пропорционально между российскими владельцами. При этом российские акционеры, владеющие акциями или долями в такой организации через зарубежные структуры, должны будут перевести их в прямое владение.
https://ria.ru/20230804/zakon-1888225806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, московская область (подмосковье), владимир путин, сергей гаврилов, госдума рф
Россия, Экономика, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Сергей Гаврилов, Госдума РФ
Иностранные структуры исключат из владения российским значимым бизнесом
Путин подписал закон об исключении иностранных структур из владения значимым бизнесом
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий через суд исключать из структуры владения значимых российских компаний и банков иностранных участников из недружественных стран. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
Как пояснял председатель комитета Госдумы
по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов
, закон направлен на перевод в российскую юрисдикцию российского же бизнеса, прежде всего в ключевых и стратегических отраслях, и восстановление прав его российских совладельцев. Он ограничивает осуществление корпоративных прав иностранных компаний, связанных с недружественными странами, в отношении экономически значимых российских организаций.
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Их перечень установит правительство. В него попадут все системно значимые банки, а также компании, соответствующие хотя бы одному критерию: суммарный объем выручки холдинга превышает 75 миллиардов рублей в год, в нем трудятся более 4 тысяч работников, суммарная стоимость активов превышает 150 миллиардов рублей, общая сумма уплаченных за предшествующий год налогов составляет не менее 10 миллиардов рублей.
К экономически значимым закон также относит все градообразующие предприятия, субъекты критической информационной инфраструктуры, а также компании, внедряющие технологии или программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг либо участвующие в создании и модернизации высокопроизводительных или высокооплачиваемых рабочих мест.
Закон распространяется на экономически значимые организации, в которых иностранным холдингам принадлежат не менее 50%. При этом доля российских владельцев в этом иностранном холдинге должна быть: более 50% без дополнительных условий; более 30%, если российские владельцы на последнем собрании (заседании) высшего органа управления иностранного холдинга могли определять его решение; более 20%, если под санкции попали сама российская компания или акционеры (участники) иностранного холдинга с долей более 20%.
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Согласно документу, акционеры такой организации, ее единоличный исполнительный орган, член совета директоров либо уполномоченный правительством орган федеральной власти смогут обратиться в Арбитражный суд Московской области
с заявлением о приостановке прав иностранного участника такой организации.
Суд может приостановить его корпоративные права в установленных законом случаях. В частности, при совершении им действий, препятствующих управлению организацией либо способных привести к прекращению, приостановке работы компании, ее ликвидации или банкротству. В том числе, например, если зарубежный участник публично заявил о прекращении деятельности организации или своего участия в ней, расторг или прекратил исполнять значимые договора, сократил более трети сотрудников или совершил действия, направленные на соблюдение антироссийских санкций.
При этом компания, согласно закону, должна будет пройти реорганизацию и преобразоваться в публичное акционерное общество. Права иностранных участников из недружественных стран, согласно документу, будут приостановлены, а их доли - распределены пропорционально между российскими владельцами. При этом российские акционеры, владеющие акциями или долями в такой организации через зарубежные структуры, должны будут перевести их в прямое владение.
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