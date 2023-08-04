https://ria.ru/20230804/biznes-1888246555.html

Иностранные структуры исключат из владения российским значимым бизнесом

Иностранные структуры исключат из владения российским значимым бизнесом - РИА Новости, 04.08.2023

Иностранные структуры исключат из владения российским значимым бизнесом

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий через суд исключать из структуры владения значимых российских компаний и банков иностранных... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:26

2023-08-04T17:26

2023-08-04T17:26

россия

экономика

московская область (подмосковье)

владимир путин

сергей гаврилов

госдума рф

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий через суд исключать из структуры владения значимых российских компаний и банков иностранных участников из недружественных стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как пояснял председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, закон направлен на перевод в российскую юрисдикцию российского же бизнеса, прежде всего в ключевых и стратегических отраслях, и восстановление прав его российских совладельцев. Он ограничивает осуществление корпоративных прав иностранных компаний, связанных с недружественными странами, в отношении экономически значимых российских организаций. Их перечень установит правительство. В него попадут все системно значимые банки, а также компании, соответствующие хотя бы одному критерию: суммарный объем выручки холдинга превышает 75 миллиардов рублей в год, в нем трудятся более 4 тысяч работников, суммарная стоимость активов превышает 150 миллиардов рублей, общая сумма уплаченных за предшествующий год налогов составляет не менее 10 миллиардов рублей. К экономически значимым закон также относит все градообразующие предприятия, субъекты критической информационной инфраструктуры, а также компании, внедряющие технологии или программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг либо участвующие в создании и модернизации высокопроизводительных или высокооплачиваемых рабочих мест. Закон распространяется на экономически значимые организации, в которых иностранным холдингам принадлежат не менее 50%. При этом доля российских владельцев в этом иностранном холдинге должна быть: более 50% без дополнительных условий; более 30%, если российские владельцы на последнем собрании (заседании) высшего органа управления иностранного холдинга могли определять его решение; более 20%, если под санкции попали сама российская компания или акционеры (участники) иностранного холдинга с долей более 20%. Согласно документу, акционеры такой организации, ее единоличный исполнительный орган, член совета директоров либо уполномоченный правительством орган федеральной власти смогут обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке прав иностранного участника такой организации. Суд может приостановить его корпоративные права в установленных законом случаях. В частности, при совершении им действий, препятствующих управлению организацией либо способных привести к прекращению, приостановке работы компании, ее ликвидации или банкротству. В том числе, например, если зарубежный участник публично заявил о прекращении деятельности организации или своего участия в ней, расторг или прекратил исполнять значимые договора, сократил более трети сотрудников или совершил действия, направленные на соблюдение антироссийских санкций. При этом компания, согласно закону, должна будет пройти реорганизацию и преобразоваться в публичное акционерное общество. Права иностранных участников из недружественных стран, согласно документу, будут приостановлены, а их доли - распределены пропорционально между российскими владельцами. При этом российские акционеры, владеющие акциями или долями в такой организации через зарубежные структуры, должны будут перевести их в прямое владение.

https://ria.ru/20230804/zakon-1888225806.html

https://ria.ru/20230804/goszakupki-1888208696.html

https://ria.ru/20230804/banking-1888242988.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, московская область (подмосковье), владимир путин, сергей гаврилов, госдума рф