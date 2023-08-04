https://ria.ru/20230804/beyonce-1888265314.html
Раскрыт странный ритуал Бейонсе на гастролях
Раскрыт странный ритуал Бейонсе на гастролях - РИА Новости, 04.08.2023
Раскрыт странный ритуал Бейонсе на гастролях
Американская певица Бейонсе (Бейонсе Ноулз) платит тысячи долларов за то, чтобы брать с собой на мировые турне личные сиденья для унитаза, сообщает The Sun. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:51
2023-08-04T18:51
2023-08-04T18:53
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Американская певица Бейонсе (Бейонсе Ноулз) платит тысячи долларов за то, чтобы брать с собой на мировые турне личные сиденья для унитаза, сообщает The Sun. В распоряжение издания попал кадр, сделанный за кулисами одного из концертов звезды. На нем виден контейнер — часть огромного багажа исполнительницы, который она берет с собой на гастроли, с надписью "Бейонсе... сиденья для унитаза". "Бейонсе — исполнительница такого высокого уровня, что может просить все что угодно", — сообщил источник изданию. Инсайдер также добавил, что команда певицы прилагает огромные усилия, чтобы у нее на шоу в разных городах и странах были все удобства, в том числе личные сиденья для туалета."Для ее команды подобны вещи не имеют большого значения. Однако подобное вызывает улыбку у людей, которые случайно увидели этот брендированный контейнер", — подчеркнул источник.По данным The Sun, 41-летняя Бейонсе также берет с собой индивидуальную машину для гольфа, покрытую черной тканью. На ней знаменитость передвигается, чтобы остаться незамеченной, когда ее перевозят за кулисами.Это далеко не все пожелания, которые предъявляет R'n'B-дива к своей команде и организаторам шоу. Например, в 2013 году она потребовала, чтобы вся гастрольная команда носила одежду из стопроцентного хлопка.Сейчас Бейонсе продолжает свое большое мировое турне "Ренессанс", которое завершится осенью этого года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, бейонсе ноулз, слухи, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Бейонсе Ноулз, слухи, Знаменитости
Раскрыт странный ритуал Бейонсе на гастролях
"Платит тысячи долларов": Бейонсе возит на шоу контейнеры c личными сиденьями для унитаза
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Американская певица Бейонсе (Бейонсе Ноулз) платит тысячи долларов за то, чтобы брать с собой на мировые турне личные сиденья для унитаза, сообщает
The Sun.
В распоряжение издания попал кадр, сделанный за кулисами одного из концертов звезды. На нем виден контейнер — часть огромного багажа исполнительницы, который она берет с собой на гастроли, с надписью "Бейонсе... сиденья для унитаза".
«
"Бейонсе — исполнительница такого высокого уровня, что может просить все что угодно", — сообщил источник изданию.
Инсайдер также добавил, что команда певицы прилагает огромные усилия, чтобы у нее на шоу в разных городах и странах были все удобства, в том числе личные сиденья для туалета.
«
"Для ее команды подобны вещи не имеют большого значения. Однако подобное вызывает улыбку у людей, которые случайно увидели этот брендированный контейнер", — подчеркнул источник.
По данным The Sun, 41-летняя Бейонсе также берет с собой индивидуальную машину для гольфа, покрытую черной тканью. На ней знаменитость передвигается, чтобы остаться незамеченной, когда ее перевозят за кулисами.
Это далеко не все пожелания, которые предъявляет R'n'B-дива к своей команде и организаторам шоу. Например, в 2013 году она потребовала, чтобы вся гастрольная команда носила одежду из стопроцентного хлопка.
Сейчас Бейонсе продолжает свое большое мировое турне "Ренессанс", которое завершится осенью этого года.
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