https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888195615.html

Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники

Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники - РИА Новости, 04.08.2023

Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:53

2023-08-04T14:53

2023-08-04T14:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с документом, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН), а также организации ведомственной охраны получают право пресекать движение любых беспилотников в воздухе, воде и на земле. Кроме того, полномочиями по противодействию беспилотным аппаратам наделяются сотрудники Государственной фельдъегерской службы и военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России.Такие полномочия получают и работники частных охранных организаций, охраняющие объекты, в отношении которых установлены требования к антитеррористической защищенности.

https://ria.ru/20230420/bespilotnik-1866540874.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)