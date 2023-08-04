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Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники - РИА Новости, 04.08.2023
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14:53 04.08.2023 (обновлено: 14:58 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888195615.html
Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники
Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники - РИА Новости, 04.08.2023
Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:53
2023-08-04T14:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с документом, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН), а также организации ведомственной охраны получают право пресекать движение любых беспилотников в воздухе, воде и на земле. Кроме того, полномочиями по противодействию беспилотным аппаратам наделяются сотрудники Государственной фельдъегерской службы и военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России.Такие полномочия получают и работники частных охранных организаций, охраняющие объекты, в отношении которых установлены требования к антитеррористической защищенности.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники

Путин подписал закон о праве силовиков, МЧС и ЧОП пресекать движение беспилотников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗнак, запрещающий полеты беспилотников в Москве
Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН), а также организации ведомственной охраны получают право пресекать движение любых беспилотников в воздухе, воде и на земле. Кроме того, полномочиями по противодействию беспилотным аппаратам наделяются сотрудники Государственной фельдъегерской службы и военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России.
Такие полномочия получают и работники частных охранных организаций, охраняющие объекты, в отношении которых установлены требования к антитеррористической защищенности.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В аэропорту Пскова нашли беспилотник
20 апреля, 10:48
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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