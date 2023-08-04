https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888195615.html
Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники
Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники - РИА Новости, 04.08.2023
Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:53
2023-08-04T14:53
2023-08-04T14:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с документом, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН), а также организации ведомственной охраны получают право пресекать движение любых беспилотников в воздухе, воде и на земле. Кроме того, полномочиями по противодействию беспилотным аппаратам наделяются сотрудники Государственной фельдъегерской службы и военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России.Такие полномочия получают и работники частных охранных организаций, охраняющие объекты, в отношении которых установлены требования к антитеррористической защищенности.
https://ria.ru/20230420/bespilotnik-1866540874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники
Путин подписал закон о праве силовиков, МЧС и ЧОП пресекать движение беспилотников