https://ria.ru/20230804/benyan-1888149834.html
Глава Минздрава Самарской области опроверг информацию о своем задержании
Глава Минздрава Самарской области опроверг информацию о своем задержании - РИА Новости, 04.08.2023
Глава Минздрава Самарской области опроверг информацию о своем задержании
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заявил, что накануне его не задерживали, а он проходил опрос у правоохранителей. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:23
2023-08-04T12:23
2023-08-04T12:23
происшествия
самарская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg
САМАРА, 4 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заявил, что накануне его не задерживали, а он проходил опрос у правоохранителей. В четверг источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что полицейские провели обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на тот момент никто не был задержан. В телеграм-канале Вaza утверждалось, что сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Позже в региональном главке МВД сообщили, что в рамках расследования ранее возбужденного дела о хищении бюджетных денег задержали Майрамукаева. "Вчера, 3 августа, я был вызван в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов. По окончании опроса и в связи с окончанием очередного отпуска приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Нахожусь на рабочем месте", - приводит слова Беняна пресс-служба областного Минздрава. Руководитель регионального минздрава отметил, что работа в ведомстве ведется в штатном режиме. Проводятся внутриведомственные и отраслевые мероприятия, направленные на усиление контроля реализации ряда направлений национального проекта "Здравоохранение", программы "Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ". "Мы открыты к взаимодействию со СМИ, готовы ответить на запросы и предоставить проверенную информацию", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230803/mvd-1888073169.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_22e5937cf9e5713c483b16efed9542a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Самарская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Глава Минздрава Самарской области опроверг информацию о своем задержании
Глава Минздрава Самарской области Бенян заявил, что просто прошел опрос у правоохранителей