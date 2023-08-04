https://ria.ru/20230804/benyan-1888149834.html

Глава Минздрава Самарской области опроверг информацию о своем задержании

Глава Минздрава Самарской области опроверг информацию о своем задержании - РИА Новости, 04.08.2023

Глава Минздрава Самарской области опроверг информацию о своем задержании

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заявил, что накануне его не задерживали, а он проходил опрос у правоохранителей. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:23

2023-08-04T12:23

2023-08-04T12:23

происшествия

самарская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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САМАРА, 4 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заявил, что накануне его не задерживали, а он проходил опрос у правоохранителей. В четверг источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что полицейские провели обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на тот момент никто не был задержан. В телеграм-канале Вaza утверждалось, что сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Позже в региональном главке МВД сообщили, что в рамках расследования ранее возбужденного дела о хищении бюджетных денег задержали Майрамукаева. "Вчера, 3 августа, я был вызван в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов. По окончании опроса и в связи с окончанием очередного отпуска приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Нахожусь на рабочем месте", - приводит слова Беняна пресс-служба областного Минздрава. Руководитель регионального минздрава отметил, что работа в ведомстве ведется в штатном режиме. Проводятся внутриведомственные и отраслевые мероприятия, направленные на усиление контроля реализации ряда направлений национального проекта "Здравоохранение", программы "Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ". "Мы открыты к взаимодействию со СМИ, готовы ответить на запросы и предоставить проверенную информацию", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230803/mvd-1888073169.html

самарская область

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происшествия, самарская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)