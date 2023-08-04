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Мятежники оставили президента Базума без воды, заявил посол Нигера в Париже

Мятежники оставили президента Базума без воды, заявил посол Нигера в Париже - РИА Новости, 04.08.2023

Мятежники оставили президента Базума без воды, заявил посол Нигера в Париже

Мятежники в Нигере с утра держат президента Мохамеда Базума без воды, а также отрезали телефонные коммуникации, сообщила посол Нигера во Франции Айшату Булама... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T22:59

2023-08-04T22:59

2023-08-04T22:59

в мире

нигер

франция

париж

мохамед базум

африканский союз

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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Мятежники в Нигере с утра держат президента Мохамеда Базума без воды, а также отрезали телефонные коммуникации, сообщила посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане в эфире телеканала LCI. "Президент Базум все еще находится в заложниках, позавчера ему отрезали электричество, сегодня утром ему отрезали подачу воды. Также его лишили обеих телефонных линий. Он более не может ни с кем коммуницировать", - заявила посол. Она отметила, что последний раз общалась с президентом вчера. "Мятежники ужесточают позиции и пытаются деморализовать его. Но у него сильный дух, он боец, он выходец профсоюза, который годами вел политическую борьбу", - сказала посол. Накануне агентство Франс Пресс сообщило, что мятежники, захватившие власть в Нигере, лишили полномочий четырех послов страны за рубежом, в том числе во Франции. Кане отметила, что отвергает решение путчистов о снятии ее с должности, назвав его "ничтожным и не имеющим юридической силы". Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Бывшая французская колония, Нигер остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на данный момент на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере добывающая уран французская корпорация Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230801/zaderzhaniya-1887493034.html

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в мире, нигер, франция, париж, мохамед базум, африканский союз