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Президент Базум должен быть освобожден, заявил посол Нигера в Париже

Президент Базум должен быть освобожден, заявил посол Нигера в Париже - РИА Новости, 04.08.2023

Президент Базум должен быть освобожден, заявил посол Нигера в Париже

Франция и западные страны должны продолжать оказывать давление на путчистов, президент Мохамед Базум должен быть немедленно освобождён, заявила посол Нигера во... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T22:45

2023-08-04T22:45

2023-08-04T22:48

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франция

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мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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ПАРИЖ, 4 авг – РИА Новости. Франция и западные страны должны продолжать оказывать давление на путчистов, президент Мохамед Базум должен быть немедленно освобождён, заявила посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане в эфире телеканала LCI. "Необходимо поддерживать давление на мятежников. Франция была одной из первых стран, осудивших этот путч и подтвердивших, что признает единственного демократически избранного президента. Необходимо продолжать это делать. Президент Базум содержится в ужасных условиях, его необходимо освободить немедленно", - сказала дипломат. Она отметила, что мятежники "не хотят более видеть 1,5 тысячи французских военных" на территории Нигера и ужесточают свои позиции. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Французский МИД в ответ заявил, что военные соглашения были заключены с легитимными властями Нигера, и только они могут их расторгнуть. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Бывшая французская колония, Нигер остается одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на данный момент на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере добывающая уран французская корпорация Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230804/miting-1888284282.html

https://ria.ru/20230801/zaderzhaniya-1887493034.html

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в мире, нигер, франция, париж, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023