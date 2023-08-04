https://ria.ru/20230804/bayden-1888131653.html

Байден поддержал мем о своем альтер-эго "Темный Брэндон"

Байден поддержал мем о своем альтер-эго "Темный Брэндон" - РИА Новости, 04.08.2023

Байден поддержал мем о своем альтер-эго "Темный Брэндон"

Президент США Джо Байден в рамках избирательной кампании прорекламировал в своем аккаунте в Twitter кружку, поддержав мем о "Темном Брэндоне", своем "крутом"... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:19

2023-08-04T11:19

2023-08-04T11:19

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках избирательной кампании прорекламировал в своем аккаунте в Twitter кружку, поддержав мем о "Темном Брэндоне", своем "крутом" альтер-эго. Ранее Байден уже делал отсылку к этому мему на ужине корреспондентов Белого дома. "Республиканцы, кажется, поддерживают одного парня. Какого-то парня по имени Брэндон. Год у него явно удался. Я рад за него", - заявил президент. В конце речи он "перевоплотился" в альтер-эго, картинно надев солнцезащитные очки и заявив следующему выступающему: "Я не против ваших шуток, но я не уверен насчет "Темного Брэндона". В опубликованном видео Байден делает глоток из кружки со своим изображением в виде "Темного Брэндона" и говорит: "Я предпочитаю крепкий кофе" (в английском языке слово dark переводится как "темный" или "крепкий", если речь идет о кофе – ред.). Образ "Темного Брэндона" берет свое начало во фразе "Вперед, Брэндон". Это интернет-мем, который используется как эвфемизм для непечатного ругательства в адрес Байдена. Мем "Вперед, Брэндон" появился в 2021 году в ходе интервью гонщика Nascar Брэндона Брауна, который выиграл свою первую гонку. Зрители на заднем плане скандировали ругательство в адрес Байдена, но телерепортеру показалось, что они скандируют "Вперед, Брэндон". Ошибку растиражировали в соцсетях, после чего речевки и плакаты с высказыванием "Вперед, Брэндон" стали нередки на митингах и шествиях против Байдена и демократов. В середине 2022 года фраза "Вперед, Брэндон" была переиначена в "Темный Брэндон". Неожиданно термин приняли сторонники лидера США и стали использовать в его поддержку. В меме "Темный Брэндон" Байден обычно изображается в виде "политического терминатора" с "лазерными" глазами. Предвыборный штаб Байдена поддержал мем и стал продавать товары с отсылкой к нему.

https://ria.ru/20230501/brendon-1868926624.html

https://ria.ru/20230504/bayden-1869538896.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден