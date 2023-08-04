Рейтинг@Mail.ru
Байден поддержал мем о своем альтер-эго "Темный Брэндон" - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/bayden-1888131653.html
Байден поддержал мем о своем альтер-эго "Темный Брэндон"
Байден поддержал мем о своем альтер-эго "Темный Брэндон" - РИА Новости, 04.08.2023
Байден поддержал мем о своем альтер-эго "Темный Брэндон"
Президент США Джо Байден в рамках избирательной кампании прорекламировал в своем аккаунте в Twitter кружку, поддержав мем о "Темном Брэндоне", своем "крутом"... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T11:19
2023-08-04T11:19
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883379316_205:550:2868:2048_1920x0_80_0_0_e1d65aa1f1d2401a8d7ad7fde1201895.jpg
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках избирательной кампании прорекламировал в своем аккаунте в Twitter кружку, поддержав мем о "Темном Брэндоне", своем "крутом" альтер-эго. Ранее Байден уже делал отсылку к этому мему на ужине корреспондентов Белого дома. "Республиканцы, кажется, поддерживают одного парня. Какого-то парня по имени Брэндон. Год у него явно удался. Я рад за него", - заявил президент. В конце речи он "перевоплотился" в альтер-эго, картинно надев солнцезащитные очки и заявив следующему выступающему: "Я не против ваших шуток, но я не уверен насчет "Темного Брэндона". В опубликованном видео Байден делает глоток из кружки со своим изображением в виде "Темного Брэндона" и говорит: "Я предпочитаю крепкий кофе" (в английском языке слово dark переводится как "темный" или "крепкий", если речь идет о кофе – ред.). Образ "Темного Брэндона" берет свое начало во фразе "Вперед, Брэндон". Это интернет-мем, который используется как эвфемизм для непечатного ругательства в адрес Байдена. Мем "Вперед, Брэндон" появился в 2021 году в ходе интервью гонщика Nascar Брэндона Брауна, который выиграл свою первую гонку. Зрители на заднем плане скандировали ругательство в адрес Байдена, но телерепортеру показалось, что они скандируют "Вперед, Брэндон". Ошибку растиражировали в соцсетях, после чего речевки и плакаты с высказыванием "Вперед, Брэндон" стали нередки на митингах и шествиях против Байдена и демократов. В середине 2022 года фраза "Вперед, Брэндон" была переиначена в "Темный Брэндон". Неожиданно термин приняли сторонники лидера США и стали использовать в его поддержку. В меме "Темный Брэндон" Байден обычно изображается в виде "политического терминатора" с "лазерными" глазами. Предвыборный штаб Байдена поддержал мем и стал продавать товары с отсылкой к нему.
https://ria.ru/20230501/brendon-1868926624.html
https://ria.ru/20230504/bayden-1869538896.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883379316_486:532:2508:2048_1920x0_80_0_0_ecf6ec92a05b52bf240a078a5fd6bc94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден поддержал мем о своем альтер-эго "Темный Брэндон"

Байден прорекламировал кружку, на которой его нарисовали в образе "Темного Брэндона"

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках избирательной кампании прорекламировал в своем аккаунте в Twitter кружку, поддержав мем о "Темном Брэндоне", своем "крутом" альтер-эго.
Ранее Байден уже делал отсылку к этому мему на ужине корреспондентов Белого дома. "Республиканцы, кажется, поддерживают одного парня. Какого-то парня по имени Брэндон. Год у него явно удался. Я рад за него", - заявил президент. В конце речи он "перевоплотился" в альтер-эго, картинно надев солнцезащитные очки и заявив следующему выступающему: "Я не против ваших шуток, но я не уверен насчет "Темного Брэндона".
Выступление Байдена в Белом доме
Перевоплощение Байдена рассмешило Илона Маска и шокировало американцев
1 мая, 07:37
В опубликованном видео Байден делает глоток из кружки со своим изображением в виде "Темного Брэндона" и говорит: "Я предпочитаю крепкий кофе" (в английском языке слово dark переводится как "темный" или "крепкий", если речь идет о кофе – ред.).
Образ "Темного Брэндона" берет свое начало во фразе "Вперед, Брэндон". Это интернет-мем, который используется как эвфемизм для непечатного ругательства в адрес Байдена. Мем "Вперед, Брэндон" появился в 2021 году в ходе интервью гонщика Nascar Брэндона Брауна, который выиграл свою первую гонку. Зрители на заднем плане скандировали ругательство в адрес Байдена, но телерепортеру показалось, что они скандируют "Вперед, Брэндон". Ошибку растиражировали в соцсетях, после чего речевки и плакаты с высказыванием "Вперед, Брэндон" стали нередки на митингах и шествиях против Байдена и демократов.
В середине 2022 года фраза "Вперед, Брэндон" была переиначена в "Темный Брэндон". Неожиданно термин приняли сторонники лидера США и стали использовать в его поддержку. В меме "Темный Брэндон" Байден обычно изображается в виде "политического терминатора" с "лазерными" глазами. Предвыборный штаб Байдена поддержал мем и стал продавать товары с отсылкой к нему.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
В США вычислили настоящего президента страны
4 мая, 01:55
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала