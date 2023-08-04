https://ria.ru/20230804/bashnya-1888155655.html

Вход на Останкинскую башню закрыли после сообщения о минировании

Вход на Останкинскую башню закрыли после сообщения о минировании - РИА Новости, 04.08.2023

Вход на Останкинскую башню закрыли после сообщения о минировании

Останкинскую телебашню проверяют после анонимного сообщения о "минировании", объект закрыт на вход, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:33

2023-08-04T12:33

2023-08-04T12:33

москва

россия

происшествия

ложные сообщения о минировании зданий

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Останкинскую телебашню проверяют после анонимного сообщения о "минировании", объект закрыт на вход, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. "Проводят проверку без эвакуации", - сказал собеседник агентства, добавив, что вход для посетителей временно закрыт. Этим летом Останкинскую телебашню "минировали" уже несколько раз. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230804/evakuatsiya-1888107910.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий