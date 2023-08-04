https://ria.ru/20230804/bashnya-1888155655.html
Вход на Останкинскую башню закрыли после сообщения о минировании
Вход на Останкинскую башню закрыли после сообщения о минировании - РИА Новости, 04.08.2023
Вход на Останкинскую башню закрыли после сообщения о минировании
Останкинскую телебашню проверяют после анонимного сообщения о "минировании", объект закрыт на вход, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:33
2023-08-04T12:33
2023-08-04T12:33
москва
россия
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817374845_0:6:3630:2048_1920x0_80_0_0_917c43f5556001be2e80fd427158f917.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Останкинскую телебашню проверяют после анонимного сообщения о "минировании", объект закрыт на вход, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. "Проводят проверку без эвакуации", - сказал собеседник агентства, добавив, что вход для посетителей временно закрыт. Этим летом Останкинскую телебашню "минировали" уже несколько раз. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230804/evakuatsiya-1888107910.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817374845_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_196ccc9f77854de0eea6a0c692c34f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий
Москва, Россия, Происшествия, Ложные сообщения о минировании зданий
Вход на Останкинскую башню закрыли после сообщения о минировании
Останкинскую телебашню проверяют после анонимного сообщения о минировании