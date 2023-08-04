https://ria.ru/20230804/banking-1888242988.html

В четырех регионах России экспериментально ввели исламский банкинг

В четырех регионах России экспериментально ввели исламский банкинг - РИА Новости, 04.08.2023

В четырех регионах России экспериментально ввели исламский банкинг

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Документ... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:08

2023-08-04T17:08

2023-08-04T17:08

россия

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон устанавливает правовые основы для проведения с 1 сентября 2023 по 1 сентября 2025 года эксперимента по партнерскому финансированию в этих четырех регионах. Банк России будет устанавливать порядок информирования клиентов участника эксперимента о его деятельности. Также ЦБ будет вправе определить перечень информации, подлежащей раскрытию в местах обслуживания клиентов, порядок и сроки ее раскрытия. Участниками эксперимента могут стать юрлица, включенные в реестр Банка России. Это могут быть кредитные и некредитные финансовые организации, потребительский кооператив, общественно полезный фонд, автономная некоммерческая организация, хозяйственное общество или товарищество. Закон определяет правила их работы, в том числе в части раздельного бухучета и соблюдения антиотмывочного законодательства, требований к капиталу, акционерам и органам управления. Участникам эксперимента разрешается совмещать деятельность по партнерскому финансированию с иными видами деятельности при условии соблюдения ряда требований. При этом им запрещается финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов; торговлей такими товарами; а также с игорным бизнесом. Минимальный размер собственных средств (чистых активов) участника эксперимента, не являющегося кредитной или некредитной финансовой организацией, на срок проведения эксперимента должен составлять с 1 сентября 2023 года 10 миллионов рублей, с 1 января 2024 года – 15 миллионов рублей. При этом ЦБ сможет устанавливать дополнительные требования к деятельности участника эксперимента, в том числе нормативы, порядок их расчета и их значения, дополнительные требования к порядку определения размера собственных средств (чистых активов), коэффициенты риска по отдельным видам активов, предельный размер вознаграждения участника эксперимента и иных платежей и т.д. Для научно-методического, аналитического и экспертного обеспечения эксперимента при правительстве РФ будет создан экспертный совет. Он будет участвовать в обсуждении законопроектов по вопросам регулирования деятельности по партнерскому финансированию в РФ и вносить в кабмин предложения о совершенствовании механизмов эксперимента. В частности, совет сможет оценить эффективность и результативность эксперимента и представить правительству предложения о целесообразности внесения изменений в законодательство. Исламское финансирование - это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял ранее РИА Новости директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга - социальная направленность и близость к концепции устойчивого развития.

https://ria.ru/20230606/rebrending-1876358558.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)