Рейтинг@Mail.ru
В четырех регионах России экспериментально ввели исламский банкинг - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/banking-1888242988.html
В четырех регионах России экспериментально ввели исламский банкинг
В четырех регионах России экспериментально ввели исламский банкинг - РИА Новости, 04.08.2023
В четырех регионах России экспериментально ввели исламский банкинг
Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Документ... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:08
2023-08-04T17:08
россия
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879647432_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_49a4da58f92ca8835d5c6e7381b9b3f0.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон устанавливает правовые основы для проведения с 1 сентября 2023 по 1 сентября 2025 года эксперимента по партнерскому финансированию в этих четырех регионах. Банк России будет устанавливать порядок информирования клиентов участника эксперимента о его деятельности. Также ЦБ будет вправе определить перечень информации, подлежащей раскрытию в местах обслуживания клиентов, порядок и сроки ее раскрытия. Участниками эксперимента могут стать юрлица, включенные в реестр Банка России. Это могут быть кредитные и некредитные финансовые организации, потребительский кооператив, общественно полезный фонд, автономная некоммерческая организация, хозяйственное общество или товарищество. Закон определяет правила их работы, в том числе в части раздельного бухучета и соблюдения антиотмывочного законодательства, требований к капиталу, акционерам и органам управления. Участникам эксперимента разрешается совмещать деятельность по партнерскому финансированию с иными видами деятельности при условии соблюдения ряда требований. При этом им запрещается финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов; торговлей такими товарами; а также с игорным бизнесом. Минимальный размер собственных средств (чистых активов) участника эксперимента, не являющегося кредитной или некредитной финансовой организацией, на срок проведения эксперимента должен составлять с 1 сентября 2023 года 10 миллионов рублей, с 1 января 2024 года – 15 миллионов рублей. При этом ЦБ сможет устанавливать дополнительные требования к деятельности участника эксперимента, в том числе нормативы, порядок их расчета и их значения, дополнительные требования к порядку определения размера собственных средств (чистых активов), коэффициенты риска по отдельным видам активов, предельный размер вознаграждения участника эксперимента и иных платежей и т.д. Для научно-методического, аналитического и экспертного обеспечения эксперимента при правительстве РФ будет создан экспертный совет. Он будет участвовать в обсуждении законопроектов по вопросам регулирования деятельности по партнерскому финансированию в РФ и вносить в кабмин предложения о совершенствовании механизмов эксперимента. В частности, совет сможет оценить эффективность и результативность эксперимента и представить правительству предложения о целесообразности внесения изменений в законодательство. Исламское финансирование - это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял ранее РИА Новости директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга - социальная направленность и близость к концепции устойчивого развития.
https://ria.ru/20230606/rebrending-1876358558.html
https://ria.ru/20230801/rubl-1887495937.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879647432_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_d43f936266d3e1e768911b33048b5df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Россия, Экономика, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
В четырех регионах России экспериментально ввели исламский банкинг

Путин подписал закон об эксперименте по исламскому банкингу в четырех регионах России

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПосетитель у банкомата
Посетитель у банкомата - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Посетитель у банкомата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает правовые основы для проведения с 1 сентября 2023 по 1 сентября 2025 года эксперимента по партнерскому финансированию в этих четырех регионах. Банк России будет устанавливать порядок информирования клиентов участника эксперимента о его деятельности. Также ЦБ будет вправе определить перечень информации, подлежащей раскрытию в местах обслуживания клиентов, порядок и сроки ее раскрытия.
Вывеска банка Банк Хоум Кредит - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Банк "Хоум Кредит" проведет ребрендинг
6 июня, 08:35
Участниками эксперимента могут стать юрлица, включенные в реестр Банка России. Это могут быть кредитные и некредитные финансовые организации, потребительский кооператив, общественно полезный фонд, автономная некоммерческая организация, хозяйственное общество или товарищество. Закон определяет правила их работы, в том числе в части раздельного бухучета и соблюдения антиотмывочного законодательства, требований к капиталу, акционерам и органам управления.
Участникам эксперимента разрешается совмещать деятельность по партнерскому финансированию с иными видами деятельности при условии соблюдения ряда требований. При этом им запрещается финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов; торговлей такими товарами; а также с игорным бизнесом.
Минимальный размер собственных средств (чистых активов) участника эксперимента, не являющегося кредитной или некредитной финансовой организацией, на срок проведения эксперимента должен составлять с 1 сентября 2023 года 10 миллионов рублей, с 1 января 2024 года – 15 миллионов рублей. При этом ЦБ сможет устанавливать дополнительные требования к деятельности участника эксперимента, в том числе нормативы, порядок их расчета и их значения, дополнительные требования к порядку определения размера собственных средств (чистых активов), коэффициенты риска по отдельным видам активов, предельный размер вознаграждения участника эксперимента и иных платежей и т.д.
Для научно-методического, аналитического и экспертного обеспечения эксперимента при правительстве РФ будет создан экспертный совет. Он будет участвовать в обсуждении законопроектов по вопросам регулирования деятельности по партнерскому финансированию в РФ и вносить в кабмин предложения о совершенствовании механизмов эксперимента. В частности, совет сможет оценить эффективность и результативность эксперимента и представить правительству предложения о целесообразности внесения изменений в законодательство.
Исламское финансирование - это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял ранее РИА Новости директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга - социальная направленность и близость к концепции устойчивого развития.
Логотип рубля - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Цифровой рубль обрел законодательную базу в России
1 августа, 02:25
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала