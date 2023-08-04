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Володин заявил, что депутаты будут использовать отечественные автомобили - РИА Новости, 04.08.2023
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14:00 04.08.2023
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Володин заявил, что депутаты будут использовать отечественные автомобили
Володин заявил, что депутаты будут использовать отечественные автомобили - РИА Новости, 04.08.2023
Володин заявил, что депутаты будут использовать отечественные автомобили
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций ГД договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус", а позже и... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:00
2023-08-04T14:00
политика
авто
россия
вячеслав володин
госдума рф
лада
волга
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций ГД договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус", а позже и "Волгу", заявил Володин журналистам. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. "Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки... Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его", - сказал Володин.
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политика, авто, россия, вячеслав володин, госдума рф, лада, волга, владимир путин
Политика, Авто, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Лада, Волга, Владимир Путин
Володин заявил, что депутаты будут использовать отечественные автомобили

Володин: депутаты буду использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус" и "Волгу"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов России и Президент АВТОВАЗ
Министр финансов России и Президент АВТОВАЗ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов России и Президент АВТОВАЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций ГД договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус", а позже и "Волгу", заявил Володин журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.
"Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки... Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его", - сказал Володин.
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