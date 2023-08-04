https://ria.ru/20230804/avtomobili-1888179697.html

Володин заявил, что депутаты будут использовать отечественные автомобили

Володин заявил, что депутаты будут использовать отечественные автомобили - РИА Новости, 04.08.2023

Володин заявил, что депутаты будут использовать отечественные автомобили

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций ГД договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус", а позже и... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:00

2023-08-04T14:00

2023-08-04T14:00

политика

авто

россия

вячеслав володин

госдума рф

лада

волга

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций ГД договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус", а позже и "Волгу", заявил Володин журналистам. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. "Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки... Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его", - сказал Володин.

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политика, авто, россия, вячеслав володин, госдума рф, лада, волга, владимир путин