https://ria.ru/20230804/avtomobili-1888179697.html
Володин заявил, что депутаты будут использовать отечественные автомобили
Володин заявил, что депутаты будут использовать отечественные автомобили - РИА Новости, 04.08.2023
Володин заявил, что депутаты будут использовать отечественные автомобили
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций ГД договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус", а позже и... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:00
2023-08-04T14:00
2023-08-04T14:00
политика
авто
россия
вячеслав володин
госдума рф
лада
волга
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878671392_0:113:3325:1984_1920x0_80_0_0_d1828726d5ae02393e99ea029ed175db.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций ГД договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус", а позже и "Волгу", заявил Володин журналистам. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. "Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки... Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его", - сказал Володин.
https://ria.ru/20230803/iskra-1887974453.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878671392_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_24250c112c87646824ad9f1468ba8f2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, авто, россия, вячеслав володин, госдума рф, лада, волга, владимир путин
Политика, Авто, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Лада, Волга, Владимир Путин
Володин заявил, что депутаты будут использовать отечественные автомобили
Володин: депутаты буду использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус" и "Волгу"