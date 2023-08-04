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Володин обсудил с главами фракций Госдумы вопрос об отечественных авто - РИА Новости, 04.08.2023
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13:57 04.08.2023 (обновлено: 14:53 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/avto-1888179011.html
Володин обсудил с главами фракций Госдумы вопрос об отечественных авто
Володин обсудил с главами фракций Госдумы вопрос об отечественных авто - РИА Новости, 04.08.2023
Володин обсудил с главами фракций Госдумы вопрос об отечественных авто
Главы думских фракций поддерживают предложение, чтобы парламентарии ездили на российских машинах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:57
2023-08-04T14:53
вячеслав володин
госдума рф
авто
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Главы думских фракций поддерживают предложение, чтобы парламентарии ездили на российских машинах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. &quot;Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной Думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают, — сказал он.Президент России Владимир Путин накануне заявил, что все госслужащие должны пересесть на российские авто. По мнению главы государства, это поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов.
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вячеслав володин, госдума рф, авто
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Авто
Володин обсудил с главами фракций Госдумы вопрос об отечественных авто

Володин: фракции ГД поддержали решение Путина пересадить чиновников на отечественные авто

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Главы думских фракций поддерживают предложение, чтобы парламентарии ездили на российских машинах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«

"Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной Думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают, — сказал он.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что все госслужащие должны пересесть на российские авто. По мнению главы государства, это поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов.
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