https://ria.ru/20230804/avto-1888179011.html

Володин обсудил с главами фракций Госдумы вопрос об отечественных авто

Володин обсудил с главами фракций Госдумы вопрос об отечественных авто - РИА Новости, 04.08.2023

Володин обсудил с главами фракций Госдумы вопрос об отечественных авто

Главы думских фракций поддерживают предложение, чтобы парламентарии ездили на российских машинах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:57

2023-08-04T13:57

2023-08-04T14:53

вячеслав володин

госдума рф

авто

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Главы думских фракций поддерживают предложение, чтобы парламентарии ездили на российских машинах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной Думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают, — сказал он.Президент России Владимир Путин накануне заявил, что все госслужащие должны пересесть на российские авто. По мнению главы государства, это поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов.

https://ria.ru/20230803/aurus-1888061541.html

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вячеслав володин, госдума рф, авто