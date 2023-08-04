https://ria.ru/20230804/avstraliya-1888097110.html

Китайский эксперт рассказал о целях Австралии и AUKUS

Китайский эксперт рассказал о целях Австралии и AUKUS - РИА Новости, 04.08.2023

Китайский эксперт рассказал о целях Австралии и AUKUS

Австралия при подстрекательстве и поддержке США активно пытается играть большую роль в регионе и хочет воспользоваться системой AUKUS для постепенного... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T06:48

2023-08-04T06:48

2023-08-04T06:48

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австралия

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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Австралия при подстрекательстве и поддержке США активно пытается играть большую роль в регионе и хочет воспользоваться системой AUKUS для постепенного выстраивания азиатской малой модели НАТО с центральной ролью Канберры, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь. "Австралия и США объявили о намерении создать в 2024 году совместный разведывательный центр, который будет способствовать дальнейшему развитию совместных оперативных возможностей Австралии и США в области анализа разведданных и обмена ими, а также ответа на региональные риски безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В действительности суть его создания заключается в дальнейшем усилении сдерживания влияния Китая в регионе и подготовке к возможному военному конфликту в Тайваньском проливе", - заявил Цзя Минь. Он отметил, что, судя по анализу ситуации, "Австралия при подстрекательстве и поддержке США активно пытается играть большую роль в регионе и воспользоваться системой AUKUS для постепенного выстраивания азиатской малой модели НАТО с центральной ролью Канберры". От отметил, что с точки зрения самой Австралии она всегда испытывала сильную нехватку чувства безопасности. К примеру, во время Второй мировой войны Австралия полностью полагалась на Великобританию, однако после начала войны на Тихом океане она столкнулась с угрозой японской военной мощи, и тогда Великобритания не могла оказать действенной помощи, вынуждая Австралию отозвать свои войска из Европы и обратиться к США для обеспечения гарантии ее безопасности. Эксперт добавил, что военное сотрудничество между США и Австралией оставалось стабильным и во время холодной войны. "По мере роста мощи Китая и его влияния в Тихоокеанском регионе и на островные государства Австралия вновь стала ощущать сильное давление со стороны внешних сил, соответственно, стремление к военной мощи и экстерриториальному сотрудничеству стало неизбежным", - указал аналитик. По его словам, политика администрации президента США Джо Байдена, направленная на сотрудничество с союзниками в борьбе с Китаем, заставила Вашингтон согласиться с продолжающимся расширением военной мощи Австралии и ее участия в делах региона, "можно сказать, что это неизбежный результат стратегии и политики, принятых США и Австралией в отношении Китая". "Исходя из нынешней ситуации, расширение AUKUS за короткий период времени нереально, в частности, Новая Зеландия уже ясно дала понять, что пока не будет присоединяться к объединению. И хотя другие тихоокеанские островные государства сталкиваются с лоббированием и переманиванием со стороны США и других стран, однако с точки зрения личных интересов наиболее состоятельной внешней политикой является стремление поддерживать торгово-экономические связи с Китаем и США, а не вступать в какую-либо региональную организацию по военной обороне", - указал он. Эксперт подчеркнул, что "стремление Австралии играть более важную роль в структуре AUKUS лишь вызовет настороженность и недоверие среди азиатских стран к ее действиям и целям, это не самый мудрый и рациональный выбор для Австралии, которая стремится активно интегрироваться в Азиатско-Тихоокеанский регион и добиться регионального интеграционного сотрудничества". В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о стратегическом партнерстве AUKUS, сосредоточившись на создании австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Австралия в рамках партнерства объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и заняться совместной с партнерами разработкой сверхзвуковых ракет. Тогда же говорилось, что в Австралии на эскадренных миноносцах класса "Хобарт" будут размещены крылатые ракеты "Томагавк" для нанесения более точных ударов по отдаленным целям на море. Истребители F/A-18 A/B Hornets, и в будущем еще и F-35A Lightning II, планируется вооружить межвидовыми ракетами класса "воздух-поверхность", запускаемыми вне зоны поражения ПВО. Около 732 миллионов долларов США предполагалось потратить на производство собственно австралийских управляемых ракет. С тех пор в Австралии сменилось правительство, но курс на милитаризацию страны продолжился под предлогом "угрозы со стороны Китая".

https://ria.ru/20230803/aukus-1887888494.html

https://ria.ru/20230729/razvedka-1887053882.html

https://ria.ru/20230408/aukus-1863912655.html

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в мире, австралия, сша, китай, aukus, нато