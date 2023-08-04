Рейтинг@Mail.ru
Челябинск принимает чемпионат России по легкой атлетике - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
 
12:00 04.08.2023 (обновлено: 12:02 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/atletika-1888143181.html
Челябинск принимает чемпионат России по легкой атлетике
Челябинск принимает чемпионат России по легкой атлетике - РИА Новости, 04.08.2023
Челябинск принимает чемпионат России по легкой атлетике
Челябинская область принимает чемпионат России по легкой атлетике, в котором принимают участие спортсмены со всей страны и впервые – атлеты из Белоруссии,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:00
2023-08-04T12:02
челябинская область
алексей текслер
челябинск
спорт
василий мизинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590745718_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_efcf6148b44abfac92dba5fc46e490a3.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг – РИА Новости. Челябинская область принимает чемпионат России по легкой атлетике, в котором принимают участие спортсмены со всей страны и впервые – атлеты из Белоруссии, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале. "Челябинская область принимает большой спортивный турнир — Чемпионат России по легкой атлетике. К нам приехали лучшие спортсмены со всей страны, впервые принимают участие атлеты из Белоруссии. Много зрителей на финалах, потрясающая атмосфера", - написал глава региона. Челябинский спортсмен, участник олимпийских игр Василий Мизинов вчера завоевал золото в ходьбе на 10000 метров, болельщики на трибунах единодушно поддерживали земляка, уточнил он. "Кстати, медали для победителей и призеров изготовили наши златоустовские мастера", - добавил Текслер. По данным министерства спорта региона, для чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске по поручению главы региона было закуплено новое оборудование, в том числе новые планки, диски, копья, молоты и ядра. "Последний раз оборудование для комплекса имени Елесиной приобретали очень давно, не меньше 10 лет назад. Всё это успело прийти в негодность… Мы как организаторы обязаны предоставлять участникам всё необходимое. Благодаря поддержке губернатора и фонду получилось взять именно тот профессиональный и качественный инвентарь, который отвечает всем требованиям соревнований любого масштаба", — цитирует пресс-служба минспорта слова вице-президента Федерации легкой атлетики Челябинской области Константина Синякова. Так, 3 августа Василий Мизинов стал победителем чемпионата России в спортивной ходьбе на 10000 метров, это первая золотая медаль чемпионата России по легкой атлетике у представителей Челябинской области. "Любые соревнования – это как праздник. Когда ребята ещё со мной шли, была мысль, что нужно держать темп, работать… Под конец уже, несмотря на то, что начал заваливать... все равно держал темп", - сказал он журналистам. По данным пресс-службы правительства области, в регионе около 50 тысяч человек занимаются легкой атлетикой, для них строятся спортивные площадки и спортсооружения. Так, в июле в селе Долгодеревенское открылся новый стадион. "Этот замечательный стадион в Долгодеревенском построен по просьбам жителей с поддержкой области, его так ждали", - отмечал глава региона Текслер.
https://ria.ru/20230703/festival-1881858091.html
https://ria.ru/20230725/natsproekty-1886197935.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590745718_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7b611d5930cb3f0dda2a5d9a649655b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей текслер, челябинск, спорт, василий мизинов
Челябинская область, Алексей Текслер, Челябинск, Спорт, Василий Мизинов
Челябинск принимает чемпионат России по легкой атлетике

Челябинская область принимает чемпионат России по легкой атлетике

© РИА Новости / Андрей Попов | Перейти в медиабанкЧелябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в медиабанк
Челябинск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг – РИА Новости. Челябинская область принимает чемпионат России по легкой атлетике, в котором принимают участие спортсмены со всей страны и впервые – атлеты из Белоруссии, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.
"Челябинская область принимает большой спортивный турнир — Чемпионат России по легкой атлетике. К нам приехали лучшие спортсмены со всей страны, впервые принимают участие атлеты из Белоруссии. Много зрителей на финалах, потрясающая атмосфера", - написал глава региона.
Бажовский фестиваль народного творчества в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Фестиваль народного творчества под Челябинском собрал 60 тысяч гостей
3 июля, 11:13
Челябинский спортсмен, участник олимпийских игр Василий Мизинов вчера завоевал золото в ходьбе на 10000 метров, болельщики на трибунах единодушно поддерживали земляка, уточнил он. "Кстати, медали для победителей и призеров изготовили наши златоустовские мастера", - добавил Текслер.
По данным министерства спорта региона, для чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске по поручению главы региона было закуплено новое оборудование, в том числе новые планки, диски, копья, молоты и ядра. "Последний раз оборудование для комплекса имени Елесиной приобретали очень давно, не меньше 10 лет назад. Всё это успело прийти в негодность… Мы как организаторы обязаны предоставлять участникам всё необходимое. Благодаря поддержке губернатора и фонду получилось взять именно тот профессиональный и качественный инвентарь, который отвечает всем требованиям соревнований любого масштаба", — цитирует пресс-служба минспорта слова вице-президента Федерации легкой атлетики Челябинской области Константина Синякова.
Так, 3 августа Василий Мизинов стал победителем чемпионата России в спортивной ходьбе на 10000 метров, это первая золотая медаль чемпионата России по легкой атлетике у представителей Челябинской области. "Любые соревнования – это как праздник. Когда ребята ещё со мной шли, была мысль, что нужно держать темп, работать… Под конец уже, несмотря на то, что начал заваливать... все равно держал темп", - сказал он журналистам.
По данным пресс-службы правительства области, в регионе около 50 тысяч человек занимаются легкой атлетикой, для них строятся спортивные площадки и спортсооружения. Так, в июле в селе Долгодеревенское открылся новый стадион. "Этот замечательный стадион в Долгодеревенском построен по просьбам жителей с поддержкой области, его так ждали", - отмечал глава региона Текслер.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое из серии совещаний о реализации национальных проектов в регионе по итогам шести месяцев 2023 года - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Более 32 млрд рублей направят в Челябинской области на нацпроекты
25 июля, 15:59
 
Челябинская областьАлексей ТекслерЧелябинскСпортВасилий Мизинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала