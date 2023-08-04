https://ria.ru/20230804/atletika-1888143181.html

Челябинск принимает чемпионат России по легкой атлетике

Челябинск принимает чемпионат России по легкой атлетике - РИА Новости, 04.08.2023

Челябинск принимает чемпионат России по легкой атлетике

Челябинская область принимает чемпионат России по легкой атлетике, в котором принимают участие спортсмены со всей страны и впервые – атлеты из Белоруссии,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:00

2023-08-04T12:00

2023-08-04T12:02

челябинская область

алексей текслер

челябинск

спорт

василий мизинов

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг – РИА Новости. Челябинская область принимает чемпионат России по легкой атлетике, в котором принимают участие спортсмены со всей страны и впервые – атлеты из Белоруссии, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале. "Челябинская область принимает большой спортивный турнир — Чемпионат России по легкой атлетике. К нам приехали лучшие спортсмены со всей страны, впервые принимают участие атлеты из Белоруссии. Много зрителей на финалах, потрясающая атмосфера", - написал глава региона. Челябинский спортсмен, участник олимпийских игр Василий Мизинов вчера завоевал золото в ходьбе на 10000 метров, болельщики на трибунах единодушно поддерживали земляка, уточнил он. "Кстати, медали для победителей и призеров изготовили наши златоустовские мастера", - добавил Текслер. По данным министерства спорта региона, для чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске по поручению главы региона было закуплено новое оборудование, в том числе новые планки, диски, копья, молоты и ядра. "Последний раз оборудование для комплекса имени Елесиной приобретали очень давно, не меньше 10 лет назад. Всё это успело прийти в негодность… Мы как организаторы обязаны предоставлять участникам всё необходимое. Благодаря поддержке губернатора и фонду получилось взять именно тот профессиональный и качественный инвентарь, который отвечает всем требованиям соревнований любого масштаба", — цитирует пресс-служба минспорта слова вице-президента Федерации легкой атлетики Челябинской области Константина Синякова. Так, 3 августа Василий Мизинов стал победителем чемпионата России в спортивной ходьбе на 10000 метров, это первая золотая медаль чемпионата России по легкой атлетике у представителей Челябинской области. "Любые соревнования – это как праздник. Когда ребята ещё со мной шли, была мысль, что нужно держать темп, работать… Под конец уже, несмотря на то, что начал заваливать... все равно держал темп", - сказал он журналистам. По данным пресс-службы правительства области, в регионе около 50 тысяч человек занимаются легкой атлетикой, для них строятся спортивные площадки и спортсооружения. Так, в июле в селе Долгодеревенское открылся новый стадион. "Этот замечательный стадион в Долгодеревенском построен по просьбам жителей с поддержкой области, его так ждали", - отмечал глава региона Текслер.

https://ria.ru/20230703/festival-1881858091.html

https://ria.ru/20230725/natsproekty-1886197935.html

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алексей текслер, челябинск, спорт, василий мизинов