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Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей - РИА Новости, 04.08.2023
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07:31 04.08.2023 (обновлено: 13:51 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/ataka-1888098810.html
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей - РИА Новости, 04.08.2023
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
Атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T07:31
2023-08-04T13:51
специальная военная операция на украине
новороссийск
безопасность
черноморский флот вмф россии
вениамин кондратьев
андрей кравченко (государственный служащий)
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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", сообщил мэр города Андрей Кравченко.В пятницу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет."Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", - написал Кравченко в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230804/terakt-1888097340.html
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новороссийск, безопасность, черноморский флот вмф россии, вениамин кондратьев, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Безопасность, Черноморский флот ВМФ России, Вениамин Кондратьев, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей

Мэр: атаку ВСУ в Новороссийске отразили корабли "Оленегорский горняк" и "Суворовец"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПротиводиверсионный катер "Суворовец"
Противодиверсионный катер Суворовец - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Противодиверсионный катер "Суворовец". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", сообщил мэр города Андрей Кравченко.
В пятницу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет.
"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", - написал Кравченко в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскБезопасностьЧерноморский флот ВМФ РоссииВениамин КондратьевАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
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