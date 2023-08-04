https://ria.ru/20230804/ataka-1888098810.html

Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей

Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей - РИА Новости, 04.08.2023

Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей

Атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T07:31

2023-08-04T07:31

2023-08-04T13:51

специальная военная операция на украине

новороссийск

безопасность

черноморский флот вмф россии

вениамин кондратьев

андрей кравченко (государственный служащий)

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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", сообщил мэр города Андрей Кравченко.В пятницу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет."Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", - написал Кравченко в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230804/terakt-1888097340.html

новороссийск

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новороссийск, безопасность, черноморский флот вмф россии, вениамин кондратьев, андрей кравченко (государственный служащий)