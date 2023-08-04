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Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей - РИА Новости, 04.08.2023
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
Атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T07:31
2023-08-04T07:31
2023-08-04T13:51
специальная военная операция на украине
новороссийск
безопасность
черноморский флот вмф россии
вениамин кондратьев
андрей кравченко (государственный служащий)
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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", сообщил мэр города Андрей Кравченко.В пятницу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет."Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", - написал Кравченко в телеграм-канале.
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новороссийск, безопасность, черноморский флот вмф россии, вениамин кондратьев, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Безопасность, Черноморский флот ВМФ России, Вениамин Кондратьев, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
Мэр: атаку ВСУ в Новороссийске отразили корабли "Оленегорский горняк" и "Суворовец"