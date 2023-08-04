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В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 04.08.2023 (обновлено: 13:07 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/ataka-1888096989.html
В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу
В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу - РИА Новости, 04.08.2023
В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу
Российские корабли уничтожили два украинских морских дрона, пытавшихся атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T06:45
2023-08-04T13:07
специальная военная операция на украине
новороссийск
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские корабли уничтожили два украинских морских дрона, пытавшихся атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, сообщается в Telegram-канале Минобороны.&quot;Сегодня ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск&quot;, — говорится в публикации.Катера обнаружили и уничтожили российские корабли, охраняющие внешний рейд базы. Как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, речь идет о кораблях "Оленегорский горняк" и "Суворовец".По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших и разрушений нет. Он поблагодарил военных за слаженную работу.Рано утром экстренные службы сообщили о взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако. В Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что инфраструктура не пострадала, отгрузка нефти идет в штатном режиме. В порту Новороссийска установили временный запрет на движение судов.
https://ria.ru/20230804/pvo-1888094056.html
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новороссийск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать базу ВМФ в Новороссийске беспилотными катерами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПротиводиверсионный катер "Суворовец"
Противодиверсионный катер Суворовец - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Противодиверсионный катер "Суворовец". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские корабли уничтожили два украинских морских дрона, пытавшихся атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«

"Сегодня ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск", — говорится в публикации.

Катера обнаружили и уничтожили российские корабли, охраняющие внешний рейд базы. Как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, речь идет о кораблях "Оленегорский горняк" и "Суворовец".
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших и разрушений нет. Он поблагодарил военных за слаженную работу.
Рано утром экстренные службы сообщили о взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако. В Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что инфраструктура не пострадала, отгрузка нефти идет в штатном режиме. В порту Новороссийска установили временный запрет на движение судов.
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Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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