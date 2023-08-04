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В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу
В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу - РИА Новости, 04.08.2023
В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу
Российские корабли уничтожили два украинских морских дрона, пытавшихся атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T06:45
2023-08-04T06:45
2023-08-04T13:07
специальная военная операция на украине
новороссийск
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские корабли уничтожили два украинских морских дрона, пытавшихся атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, сообщается в Telegram-канале Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск", — говорится в публикации.Катера обнаружили и уничтожили российские корабли, охраняющие внешний рейд базы. Как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, речь идет о кораблях "Оленегорский горняк" и "Суворовец".По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших и разрушений нет. Он поблагодарил военных за слаженную работу.Рано утром экстренные службы сообщили о взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако. В Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что инфраструктура не пострадала, отгрузка нефти идет в штатном режиме. В порту Новороссийска установили временный запрет на движение судов.
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новороссийск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу
Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать базу ВМФ в Новороссийске беспилотными катерами