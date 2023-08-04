https://ria.ru/20230804/ataka-1888096989.html

В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу

В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу - РИА Новости, 04.08.2023

В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу

Российские корабли уничтожили два украинских морских дрона, пытавшихся атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T06:45

2023-08-04T06:45

2023-08-04T13:07

специальная военная операция на украине

новороссийск

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

происшествия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские корабли уничтожили два украинских морских дрона, пытавшихся атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, сообщается в Telegram-канале Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск", — говорится в публикации.Катера обнаружили и уничтожили российские корабли, охраняющие внешний рейд базы. Как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, речь идет о кораблях "Оленегорский горняк" и "Суворовец".По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших и разрушений нет. Он поблагодарил военных за слаженную работу.Рано утром экстренные службы сообщили о взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако. В Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что инфраструктура не пострадала, отгрузка нефти идет в штатном режиме. В порту Новороссийска установили временный запрет на движение судов.

https://ria.ru/20230804/pvo-1888094056.html

новороссийск

россия

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новороссийск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия