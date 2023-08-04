Артиллерист навёл огонь на два украинских миномёта и гранатомёт
Минобороны: артиллерист Юдашкин навёл огонь на два миномёта, гранатомёт и две машины ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Запорожском направлении производит боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Военнослужащий ВС РФ на Запорожском направлении производит боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С". Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Старший сержант Виталий Юдашкин навёл артиллерию российской группировки войск "Восток" на объекты украинских войск, были уничтожены два миномётных расчёта, расчёт автоматического гранатомёта, две единицы автомобильной техники с боеприпасами и более 20 националистов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
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"Благодаря профессионализму сержанта Виталия Юдашкина были уничтожены два миномётных расчёта, расчёт автоматического гранатомёта, две единицы автомобильной техники с боеприпасами и более двух десятков националистов", - сказал Чехов.
Он рассказал, что начальник расчёта артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки старший сержант Виталий Юдашкин в ходе контрнаступления ВСУ на одном из участков южнодонецкого направления выполнял задачи артиллерийского корректировщика с целью огневого поражения объектов противника.
"В ходе очередной атаки националистов старший сержант Юдашкин, действуя вблизи линии боевого соприкосновения, сумел оперативно и точно осуществить передачу данных о местонахождении огневых средств ВСУ на командный пункт", - уточнил Чехов.