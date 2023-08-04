https://ria.ru/20230804/artillerist-1888094772.html

Артиллерист навёл огонь на два украинских миномёта и гранатомёт

Артиллерист навёл огонь на два украинских миномёта и гранатомёт - РИА Новости, 04.08.2023

Артиллерист навёл огонь на два украинских миномёта и гранатомёт

Старший сержант Виталий Юдашкин навёл артиллерию российской группировки войск "Восток" на объекты украинских войск, были уничтожены два миномётных расчёта,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T05:06

2023-08-04T05:06

2023-08-04T05:06

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Старший сержант Виталий Юдашкин навёл артиллерию российской группировки войск "Восток" на объекты украинских войск, были уничтожены два миномётных расчёта, расчёт автоматического гранатомёта, две единицы автомобильной техники с боеприпасами и более 20 националистов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Благодаря профессионализму сержанта Виталия Юдашкина были уничтожены два миномётных расчёта, расчёт автоматического гранатомёта, две единицы автомобильной техники с боеприпасами и более двух десятков националистов", - сказал Чехов. Он рассказал, что начальник расчёта артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки старший сержант Виталий Юдашкин в ходе контрнаступления ВСУ на одном из участков южнодонецкого направления выполнял задачи артиллерийского корректировщика с целью огневого поражения объектов противника. "В ходе очередной атаки националистов старший сержант Юдашкин, действуя вблизи линии боевого соприкосновения, сумел оперативно и точно осуществить передачу данных о местонахождении огневых средств ВСУ на командный пункт", - уточнил Чехов.

https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888094393.html

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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия