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Артиллерист навёл огонь на два украинских миномёта и гранатомёт - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/artillerist-1888094772.html
Артиллерист навёл огонь на два украинских миномёта и гранатомёт
Артиллерист навёл огонь на два украинских миномёта и гранатомёт - РИА Новости, 04.08.2023
Артиллерист навёл огонь на два украинских миномёта и гранатомёт
Старший сержант Виталий Юдашкин навёл артиллерию российской группировки войск "Восток" на объекты украинских войск, были уничтожены два миномётных расчёта,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T05:06
2023-08-04T05:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Старший сержант Виталий Юдашкин навёл артиллерию российской группировки войск "Восток" на объекты украинских войск, были уничтожены два миномётных расчёта, расчёт автоматического гранатомёта, две единицы автомобильной техники с боеприпасами и более 20 националистов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Благодаря профессионализму сержанта Виталия Юдашкина были уничтожены два миномётных расчёта, расчёт автоматического гранатомёта, две единицы автомобильной техники с боеприпасами и более двух десятков националистов", - сказал Чехов. Он рассказал, что начальник расчёта артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки старший сержант Виталий Юдашкин в ходе контрнаступления ВСУ на одном из участков южнодонецкого направления выполнял задачи артиллерийского корректировщика с целью огневого поражения объектов противника. "В ходе очередной атаки националистов старший сержант Юдашкин, действуя вблизи линии боевого соприкосновения, сумел оперативно и точно осуществить передачу данных о местонахождении огневых средств ВСУ на командный пункт", - уточнил Чехов.
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888094393.html
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Артиллерист навёл огонь на два украинских миномёта и гранатомёт

Минобороны: артиллерист Юдашкин навёл огонь на два миномёта, гранатомёт и две машины ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Запорожском направлении производит боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Военнослужащий ВС РФ на Запорожском направлении производит боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ на Запорожском направлении производит боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Старший сержант Виталий Юдашкин навёл артиллерию российской группировки войск "Восток" на объекты украинских войск, были уничтожены два миномётных расчёта, расчёт автоматического гранатомёта, две единицы автомобильной техники с боеприпасами и более 20 националистов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
«
"Благодаря профессионализму сержанта Виталия Юдашкина были уничтожены два миномётных расчёта, расчёт автоматического гранатомёта, две единицы автомобильной техники с боеприпасами и более двух десятков националистов", - сказал Чехов.
Он рассказал, что начальник расчёта артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки старший сержант Виталий Юдашкин в ходе контрнаступления ВСУ на одном из участков южнодонецкого направления выполнял задачи артиллерийского корректировщика с целью огневого поражения объектов противника.
"В ходе очередной атаки националистов старший сержант Юдашкин, действуя вблизи линии боевого соприкосновения, сумел оперативно и точно осуществить передачу данных о местонахождении огневых средств ВСУ на командный пункт", - уточнил Чехов.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
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