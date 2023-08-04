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Источник: замглавы Минздрава Самарской области арестовали на два месяца
Источник: замглавы Минздрава Самарской области арестовали на два месяца - РИА Новости, 04.08.2023
Источник: замглавы Минздрава Самарской области арестовали на два месяца
Самарский суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заместителю регионального Минздрава Асланбеку Майрамукаеву меру пресечения в виде заключения под... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T19:27
2023-08-04T19:27
2023-08-04T19:27
происшествия
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САМАРА, 4 авг – РИА Новости. Самарский суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заместителю регионального Минздрава Асланбеку Майрамукаеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Фигуранту дела инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до десяти лет. "Суд постановил избрать меру пресечения Асланбеку Майрамукаеву в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 3 октября 2023 года включительно", - сообщил собеседник агентства. В четверг источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что полицейские провели обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на тот момент никто не был задержан. В телеграм-канале Вaza утверждалось, что сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Позже в региональном главке МВД сообщили, что в рамках расследования ранее возбужденного дела о хищении бюджетных денег задержали Майрамукаева. Бенян сообщил, что после опроса находится на рабочем месте, "работа в ведомстве ведется в штатном режиме".
https://ria.ru/20230804/moshennichestvo-1888265717.html
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происшествия, самарская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Самарская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Источник: замглавы Минздрава Самарской области арестовали на два месяца
Суд арестовал замглавы Минздрава Самарской области Майрамукаева на два месяца