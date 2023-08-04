https://ria.ru/20230804/arest-1888232559.html
Учительнице, пытавшейся сжечь военкомат в Россоши, дали домашний арест
Учительнице, пытавшейся сжечь военкомат в Россоши, дали домашний арест - РИА Новости, 04.08.2023
Учительнице, пытавшейся сжечь военкомат в Россоши, дали домашний арест
Жительницу Воронежской области отправили под домашний арест после попытки поджога военного комиссариата в городе Россошь, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:28
2023-08-04T16:28
2023-08-04T16:28
воронежская область
воронеж
россошь
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 4 авг - РИА Новости. Жительницу Воронежской области отправили под домашний арест после попытки поджога военного комиссариата в городе Россошь, сообщил РИА Новости представитель Россошанского районного суда. Как ранее рассказали РИА Новости в экстренных службах региона, вызов к зданию военкомата на Пролетарской улице поступил в 20.19 мск понедельника. В результате попытки поджога оказалась повреждена дверь. Помощь пожарных не потребовалась, возгорание потушили своими силами, а молодая девушка, преподаватель истории, была задержана. "Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства. За последние дни в российских регионах произошло более десятка попыток поджогов военкоматов, зачастую за ними стоят телефонные мошенники, толкающие на преступление людей, в том числе пожилых, обещая решение каких-либо проблем. Власти Воронежской области обратились к жителям региона с призывом не верить телефонным незнакомцам, сохранять рассудительность и сообщить о звонке в правоохранительные органы для проверки информации.
https://ria.ru/20230802/pozhog-1887821542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, воронеж, россошь, происшествия
Воронежская область, Воронеж, Россошь, Происшествия
Учительнице, пытавшейся сжечь военкомат в Россоши, дали домашний арест
Пытавшуюся поджечь военкомат под Воронежем учительницу отправили под домашний арест
ВОРОНЕЖ, 4 авг - РИА Новости. Жительницу Воронежской области отправили под домашний арест после попытки поджога военного комиссариата в городе Россошь, сообщил РИА Новости представитель Россошанского районного суда.
Как ранее рассказали РИА Новости в экстренных службах региона, вызов к зданию военкомата на Пролетарской улице поступил в 20.19 мск понедельника. В результате попытки поджога оказалась повреждена дверь. Помощь пожарных не потребовалась, возгорание потушили своими силами, а молодая девушка, преподаватель истории, была задержана.
"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.
За последние дни в российских регионах произошло более десятка попыток поджогов военкоматов, зачастую за ними стоят телефонные мошенники, толкающие на преступление людей, в том числе пожилых, обещая решение каких-либо проблем.
Власти Воронежской области обратились к жителям региона с призывом не верить телефонным незнакомцам, сохранять рассудительность и сообщить о звонке в правоохранительные органы для проверки информации.
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