https://ria.ru/20230804/arest-1888232559.html

Учительнице, пытавшейся сжечь военкомат в Россоши, дали домашний арест

Учительнице, пытавшейся сжечь военкомат в Россоши, дали домашний арест - РИА Новости, 04.08.2023

Учительнице, пытавшейся сжечь военкомат в Россоши, дали домашний арест

Жительницу Воронежской области отправили под домашний арест после попытки поджога военного комиссариата в городе Россошь, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:28

2023-08-04T16:28

2023-08-04T16:28

воронежская область

воронеж

россошь

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 4 авг - РИА Новости. Жительницу Воронежской области отправили под домашний арест после попытки поджога военного комиссариата в городе Россошь, сообщил РИА Новости представитель Россошанского районного суда. Как ранее рассказали РИА Новости в экстренных службах региона, вызов к зданию военкомата на Пролетарской улице поступил в 20.19 мск понедельника. В результате попытки поджога оказалась повреждена дверь. Помощь пожарных не потребовалась, возгорание потушили своими силами, а молодая девушка, преподаватель истории, была задержана. "Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства. За последние дни в российских регионах произошло более десятка попыток поджогов военкоматов, зачастую за ними стоят телефонные мошенники, толкающие на преступление людей, в том числе пожилых, обещая решение каких-либо проблем. Власти Воронежской области обратились к жителям региона с призывом не верить телефонным незнакомцам, сохранять рассудительность и сообщить о звонке в правоохранительные органы для проверки информации.

https://ria.ru/20230802/pozhog-1887821542.html

воронежская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

воронежская область, воронеж, россошь, происшествия