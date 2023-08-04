https://ria.ru/20230804/arest-1888230193.html

Дезертира, угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе, арестовали

Дезертира, угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе, арестовали - РИА Новости, 04.08.2023

Дезертира, угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе, арестовали

Суд сообщил об аресте дезертира, угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе, но сдавшегося после разговора с Хабировым РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:21

2023-08-04T16:21

2023-08-04T16:21

происшествия

уфа

республика башкортостан

радий хабиров

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Суд сообщил об аресте дезертира, угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе, но сдавшегося после разговора с Хабировым

уфа

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, уфа, республика башкортостан, радий хабиров