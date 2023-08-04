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Дезертира, угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе, арестовали - РИА Новости, 04.08.2023
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Дезертира, угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе, арестовали
Дезертира, угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе, арестовали - РИА Новости, 04.08.2023
Дезертира, угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе, арестовали
Суд сообщил об аресте дезертира, угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе, но сдавшегося после разговора с Хабировым РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:21
2023-08-04T16:21
происшествия
уфа
республика башкортостан
радий хабиров
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Суд сообщил об аресте дезертира, угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе, но сдавшегося после разговора с Хабировым
уфа
республика башкортостан
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происшествия, уфа, республика башкортостан, радий хабиров
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, Радий Хабиров
Дезертира, угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе, арестовали

Суд арестовал угрожавшего взорвать гранату в Уфе и сдавшегося после разговора с Хабировым

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Суд сообщил об аресте дезертира, угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе, но сдавшегося после разговора с Хабировым
 
ПроисшествияУфаРеспублика БашкортостанРадий Хабиров
 
 
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