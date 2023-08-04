https://ria.ru/20230804/arest-1888180633.html

Подозреваемую в поджоге военкомата в Москве отправили под домашний арест

Подозреваемую в поджоге военкомата в Москве отправили под домашний арест - РИА Новости, 04.08.2023

Подозреваемую в поджоге военкомата в Москве отправили под домашний арест

Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест женщину, которая подожгла столичный военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:04

2023-08-04T14:04

2023-08-04T14:05

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест женщину, которая подожгла столичный военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Семеновой В.И., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), на срок до 30 сентября", - сказали в суде. По данным следствия, 1 августа она подожгла здание военного комиссариата Кузьминского района Москвы. За последние дни в российских регионах произошло более десятка попыток поджогов военкоматов, зачастую за ними стоят телефонные мошенники, толкающие на преступление людей, в том числе пожилых, обещая решение каких-либо проблем.

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия