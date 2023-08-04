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Подозреваемую в поджоге военкомата в Москве отправили под домашний арест
Подозреваемую в поджоге военкомата в Москве отправили под домашний арест - РИА Новости, 04.08.2023
Подозреваемую в поджоге военкомата в Москве отправили под домашний арест
Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест женщину, которая подожгла столичный военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:04
2023-08-04T14:04
2023-08-04T14:05
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест женщину, которая подожгла столичный военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Семеновой В.И., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), на срок до 30 сентября", - сказали в суде. По данным следствия, 1 августа она подожгла здание военного комиссариата Кузьминского района Москвы. За последние дни в российских регионах произошло более десятка попыток поджогов военкоматов, зачастую за ними стоят телефонные мошенники, толкающие на преступление людей, в том числе пожилых, обещая решение каких-либо проблем.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Подозреваемую в поджоге военкомата в Москве отправили под домашний арест
Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест подозреваемую в поджоге военкомата
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест женщину, которая подожгла столичный военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Семеновой В.И., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ
(хулиганство), на срок до 30 сентября", - сказали в суде.
По данным следствия, 1 августа она подожгла здание военного комиссариата Кузьминского района Москвы.
За последние дни в российских регионах произошло более десятка попыток поджогов военкоматов, зачастую за ними стоят телефонные мошенники, толкающие на преступление людей, в том числе пожилых, обещая решение каких-либо проблем.
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