https://ria.ru/20230804/arbuz-1888098025.html
Врач рассказал о причинах отечности после употребления арбуза
Врач рассказал о причинах отечности после употребления арбуза - РИА Новости, 04.08.2023
Врач рассказал о причинах отечности после употребления арбуза
Отечность после употребления арбуза может говорить о проблеме с сердцем или почками, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T07:12
2023-08-04T07:12
2023-08-04T07:28
общество
москва
андрей тяжельников
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Отечность после употребления арбуза может говорить о проблеме с сердцем или почками, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Если человек отекает после употребления арбуза, ему стоит обратиться к врачу. Возможно, у него есть проблемы с сердцем или почками", - рассказал Тяжельников. Он отметил, что арбуз нужно употреблять с осторожностью людям с сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ, склонностью к образованию или наличии камней в почках, нарушениях в работе мочеполовой системы, сердца, беременным. "Арбуз хорошо утоляет жажду, богат витаминами группы Б и другими, содержит нужные минералы, клетчатку. Это хорошая летняя подзарядка для нашего организма. Но все полезно в меру. К арбузу надо относиться как к десерту и съедать порцию не более 200-300 граммов за один прием. Арбуз не стоит есть натощак, правильнее употреблять после основного приема пищи и за несколько часов до сна из-за его мочегонного эффекта", - добавил врач. Почти 230 бахчевых развалов начали работу в Москве в четверг, больше всего торговых точек в этом году будет в ЮАО, ЮЗАО и ЗАО.
https://ria.ru/20230804/kostochki-1888093279.html
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общество, москва, андрей тяжельников
Общество, Москва, Андрей Тяжельников
Врач рассказал о причинах отечности после употребления арбуза
Врач Тяжельников: отечность после употребления арбуза может говорить о проблеме с сердцем
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Отечность после употребления арбуза может говорить о проблеме с сердцем или почками, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
«
"Если человек отекает после употребления арбуза, ему стоит обратиться к врачу. Возможно, у него есть проблемы с сердцем или почками", - рассказал Тяжельников.
Он отметил, что арбуз нужно употреблять с осторожностью людям с сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ, склонностью к образованию или наличии камней в почках, нарушениях в работе мочеполовой системы, сердца, беременным.
"Арбуз хорошо утоляет жажду, богат витаминами группы Б и другими, содержит нужные минералы, клетчатку. Это хорошая летняя подзарядка для нашего организма. Но все полезно в меру. К арбузу надо относиться как к десерту и съедать порцию не более 200-300 граммов за один прием. Арбуз не стоит есть натощак, правильнее употреблять после основного приема пищи и за несколько часов до сна из-за его мочегонного эффекта", - добавил врач.
Почти 230 бахчевых развалов начали работу в Москве
в четверг, больше всего торговых точек в этом году будет в ЮАО, ЮЗАО и ЗАО.
Врач рассказал о влиянии арбузных косточек на организм