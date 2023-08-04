https://ria.ru/20230804/andriets-1888149692.html

В Латвии продлили арест активистки Андриец на два месяца

В Латвии продлили арест активистки Андриец на два месяца - РИА Новости, 04.08.2023

В Латвии продлили арест активистки Андриец на два месяца

Рижский суд продлил еще на два месяца арест задержанной в феврале активистке Татьяне Андриец, сообщает портал Baltnews. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:23

2023-08-04T12:23

2023-08-04T12:23

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Рижский суд продлил еще на два месяца арест задержанной в феврале активистке Татьяне Андриец, сообщает портал Baltnews. Ранее Андриец изменили статью с 81.1 ("оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии") на более тяжкую 89.1 ("создание преступной организации"), по которой ей грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы. "Судья продлил еще на два месяца срок содержания под стражей активистке и политзаключенной Татьяне Андриец", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что заседание было закрытым, Андриец участвовала удаленно, по видеосвязи из Илгуциемской женской тюрьмы. Ранее Рижский городской суд постановил арестовать задержанную 6 февраля гражданку Латвии Андриец. Партия Русский союз Латвии сообщала, что Андриец предъявлены обвинения в помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и в нарушении санкций. Посольство РФ в Латвии выразило готовность оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения. Рижский окружной суд в конце февраля отклонил апелляцию на выбор меры пресечения и оставил Андриец под арестом. В апреле и июне суд продлевал ее арест на два месяца. В пресс-службе СПбГУ РИА Новости ранее сообщили, что студентка Андриец является участником антифашистского движения. В августе 2022 года девушка была задержана властями Латвии за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.

https://ria.ru/20230509/latviya-1870636010.html

https://ria.ru/20230509/latviya-1870632499.html

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латвия, рига, россия, санкт-петербургский государственный университет