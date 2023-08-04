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На Украине арестовали активы россиян на 5,1 миллиарда долларов, заявила СБУ - РИА Новости, 04.08.2023
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17:04 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/aktivy-1888242299.html
На Украине арестовали активы россиян на 5,1 миллиарда долларов, заявила СБУ
На Украине арестовали активы россиян на 5,1 миллиарда долларов, заявила СБУ - РИА Новости, 04.08.2023
На Украине арестовали активы россиян на 5,1 миллиарда долларов, заявила СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в своем телеграм-канале, что с 2022 года в стране были арестованы активы российских бизнесменов на сумму 5,1 миллиарда РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:04
2023-08-04T17:04
служба безопасности украины
украина
в мире
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
роснефть
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в своем телеграм-канале, что с 2022 года в стране были арестованы активы российских бизнесменов на сумму 5,1 миллиарда долларов, санкции введены против 4 тысяч компаний из России. "В течение 2022-2023 годов по материалам СБУ были арестованы бизнес-активы российских олигархов на почти 190 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов). В частности, речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Группа ГМС", "Татнефть", банки и тому подобное", - говорится в сообщении. Как утверждает СБУ, кроме того, были введены экономические санкции к более чем четырем тысячам российских компаний. По данным службы, возбуждены уголовные дела по статьям "пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".
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служба безопасности украины, украина, в мире, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роснефть
Служба безопасности Украины, Украина, В мире, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Роснефть
На Украине арестовали активы россиян на 5,1 миллиарда долларов, заявила СБУ

В СБУ заявили об аресте активов российских бизнесменов на 5,1 миллиарда долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в своем телеграм-канале, что с 2022 года в стране были арестованы активы российских бизнесменов на сумму 5,1 миллиарда долларов, санкции введены против 4 тысяч компаний из России.
«
"В течение 2022-2023 годов по материалам СБУ были арестованы бизнес-активы российских олигархов на почти 190 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов). В частности, речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Группа ГМС", "Татнефть", банки и тому подобное", - говорится в сообщении.
Как утверждает СБУ, кроме того, были введены экономические санкции к более чем четырем тысячам российских компаний.
По данным службы, возбуждены уголовные дела по статьям "пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".
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Служба безопасности УкраиныУкраинаВ миреРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Роснефть
 
 
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