МИД назвал слова Борреля о попытке России подсадить страны на зерно фарсом
Захарова назвала слова Борреля о попытке России подсадить страны на свое зерно фарсом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Обвинения со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес России о попытке Москвы подсадить развивающиеся страны на свое зерно - не более чем фарс, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Боррель ранее заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми".
"Я что-то не пойму, а голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет? Это какой-то фарс: год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее", - написала она в своем телеграм-канале.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Президент России Владимир Путин в конце июля заявил, что Москва в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе нуждающимся беднейшим странам Африки. Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерна с доставкой, подчеркнул он.