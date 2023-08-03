https://ria.ru/20230803/zerno-1888084678.html

МИД назвал слова Борреля о попытке России подсадить страны на зерно фарсом

МИД назвал слова Борреля о попытке России подсадить страны на зерно фарсом - РИА Новости, 03.08.2023

МИД назвал слова Борреля о попытке России подсадить страны на зерно фарсом

Обвинения со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес России о попытке Москвы подсадить развивающиеся страны на свое зерно - не более чем фарс,... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T23:41

2023-08-03T23:41

2023-08-03T23:41

россия

москва

африка

владимир путин

жозеп боррель

евросоюз

зерновая сделка

мария захарова

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Обвинения со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес России о попытке Москвы подсадить развивающиеся страны на свое зерно - не более чем фарс, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.Боррель ранее заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми". "Я что-то не пойму, а голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет? Это какой-то фарс: год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее", - написала она в своем телеграм-канале. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Президент России Владимир Путин в конце июля заявил, что Москва в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе нуждающимся беднейшим странам Африки. Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерна с доставкой, подчеркнул он.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html

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