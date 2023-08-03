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МИД назвал слова Борреля о попытке России подсадить страны на зерно фарсом - РИА Новости, 03.08.2023
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23:41 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/zerno-1888084678.html
МИД назвал слова Борреля о попытке России подсадить страны на зерно фарсом
МИД назвал слова Борреля о попытке России подсадить страны на зерно фарсом - РИА Новости, 03.08.2023
МИД назвал слова Борреля о попытке России подсадить страны на зерно фарсом
Обвинения со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес России о попытке Москвы подсадить развивающиеся страны на свое зерно - не более чем фарс,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T23:41
2023-08-03T23:41
россия
москва
африка
владимир путин
жозеп боррель
евросоюз
зерновая сделка
мария захарова
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Обвинения со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес России о попытке Москвы подсадить развивающиеся страны на свое зерно - не более чем фарс, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.Боррель ранее заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми". "Я что-то не пойму, а голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет? Это какой-то фарс: год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее", - написала она в своем телеграм-канале. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Президент России Владимир Путин в конце июля заявил, что Москва в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе нуждающимся беднейшим странам Африки. Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерна с доставкой, подчеркнул он.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
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россия, москва, африка, владимир путин, жозеп боррель, евросоюз, зерновая сделка, мария захарова, оон, в мире
Россия, Москва, Африка, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Евросоюз, Зерновая сделка, Мария Захарова, ООН, В мире
МИД назвал слова Борреля о попытке России подсадить страны на зерно фарсом

Захарова назвала слова Борреля о попытке России подсадить страны на свое зерно фарсом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Обвинения со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес России о попытке Москвы подсадить развивающиеся страны на свое зерно - не более чем фарс, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Боррель ранее заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми".
Проверка судна Норд Винд под флагом Барбадоса, которое следует с Украины с грузом зерна, в порту Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
18 июля, 08:00
"Я что-то не пойму, а голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет? Это какой-то фарс: год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее", - написала она в своем телеграм-канале.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Президент России Владимир Путин в конце июля заявил, что Москва в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе нуждающимся беднейшим странам Африки. Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерна с доставкой, подчеркнул он.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки
21 июля, 08:00
 
РоссияМоскваАфрикаВладимир ПутинЖозеп БоррельЕвросоюзЗерновая сделкаМария ЗахароваООНВ мире
 
 
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