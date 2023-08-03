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Блинкен заявил о крайней сложности вывоза украинского зерна морем - РИА Новости, 03.08.2023
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20:48 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/zerno-1888068441.html
Блинкен заявил о крайней сложности вывоза украинского зерна морем
Блинкен заявил о крайней сложности вывоза украинского зерна морем - РИА Новости, 03.08.2023
Блинкен заявил о крайней сложности вывоза украинского зерна морем
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что осуществить вывоз украинского зерна по Черному морю, даже если бы нашелся безопасный маршрут, крайне сложно. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T20:48
2023-08-03T20:48
украина
сша
черное море
энтони блинкен
зерновая сделка
в мире
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ООН, 3 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что осуществить вывоз украинского зерна по Черному морю, даже если бы нашелся безопасный маршрут, крайне сложно. "Мы изучаем все возможности максимального увеличения экспорта зерна (с Украины - ред.), в том числе через наземные маршруты, что уже происходит, а также потенциально через море и по рекам, железнодорожным транспортом", - сказал Блинкен журналистам. Но, по его словам, даже максимально увеличив вывоз по этим путям, будет очень сложно достичь объемов, которые шли по линии черноморской зерновой инициативе. "Даже если был бы эффективный способ везти зерно морем с юга (Украины), Россия наносит удары по портам и зерновой инфраструктуре... Это (вывозить зерно морем - ред.) будет крайне сложно", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230802/zerno-1887808176.html
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украина, сша, черное море, энтони блинкен, зерновая сделка, в мире
Украина, США, Черное море, Энтони Блинкен, Зерновая сделка, В мире
Блинкен заявил о крайней сложности вывоза украинского зерна морем

Госсекретарь США Блинкен заявил о сложности осуществления вывоза украинского зерна по морю

© AP Photo / David GoldmanКорабль с украинским зерном у причала, Украина
Корабль с украинским зерном у причала, Украина - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / David Goldman
Корабль с украинским зерном у причала, Украина. Архивное фото
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ООН, 3 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что осуществить вывоз украинского зерна по Черному морю, даже если бы нашелся безопасный маршрут, крайне сложно.
"Мы изучаем все возможности максимального увеличения экспорта зерна (с Украины - ред.), в том числе через наземные маршруты, что уже происходит, а также потенциально через море и по рекам, железнодорожным транспортом", - сказал Блинкен журналистам.
Но, по его словам, даже максимально увеличив вывоз по этим путям, будет очень сложно достичь объемов, которые шли по линии черноморской зерновой инициативе. "Даже если был бы эффективный способ везти зерно морем с юга (Украины), Россия наносит удары по портам и зерновой инфраструктуре... Это (вывозить зерно морем - ред.) будет крайне сложно", - подчеркнул он.
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УкраинаСШАЧерное мореЭнтони БлинкенЗерновая сделкаВ мире
 
 
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