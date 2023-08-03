https://ria.ru/20230803/zerno-1887934758.html
В Кремле прокомментировали слова Борреля про российское зерно
В Кремле прокомментировали слова Борреля про российское зерно - РИА Новости, 03.08.2023
В Кремле прокомментировали слова Борреля про российское зерно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг обвинение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, что Москва предлагает развивающимся странам дешевое... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:17
2023-08-03T12:17
2023-08-03T13:09
экономика
россия
жозеп боррель
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг обвинение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, что Москва предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми."Это совершенно не так, Россия всегда была и остается с известными проблемами надежным поставщиком. Она останется (надежным поставщиком – ред.), все свои обязательства Россия выполняет. И она могла бы это делать еще больше, удовлетворяя растущий спрос, если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться", - сказал Песков во время общения с прессой в четверг. Агентство Рейтер ранее сообщило, что Боррель направил развивающимся странам и государствам G20 письмо, где призвал их выступить c единой позицией по вопросу зерновой сделки. По его словам, Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми".
https://ria.ru/20230802/zerno-1887780847.html
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экономика, россия, жозеп боррель, дмитрий песков
Экономика, Россия, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали слова Борреля про российское зерно
Песков опроверг обвинение Борреля в адрес России о поставках дешевого зерна бедным странам