https://ria.ru/20230803/zerno-1887934758.html

В Кремле прокомментировали слова Борреля про российское зерно

В Кремле прокомментировали слова Борреля про российское зерно - РИА Новости, 03.08.2023

В Кремле прокомментировали слова Борреля про российское зерно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг обвинение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, что Москва предлагает развивающимся странам дешевое... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:17

2023-08-03T12:17

2023-08-03T13:09

экономика

россия

жозеп боррель

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг обвинение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, что Москва предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми."Это совершенно не так, Россия всегда была и остается с известными проблемами надежным поставщиком. Она останется (надежным поставщиком – ред.), все свои обязательства Россия выполняет. И она могла бы это делать еще больше, удовлетворяя растущий спрос, если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться", - сказал Песков во время общения с прессой в четверг. Агентство Рейтер ранее сообщило, что Боррель направил развивающимся странам и государствам G20 письмо, где призвал их выступить c единой позицией по вопросу зерновой сделки. По его словам, Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми".

https://ria.ru/20230802/zerno-1887780847.html

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экономика, россия, жозеп боррель, дмитрий песков