Памфилова заявила о деградации избирательной системы на Западе
Глава ЦИК России Памфилова заявила о деградации избирательной системы на Западе
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 3 авг – РИА Новости. Псевдо-эксперты много лет пытались донести мысль об эталонной избирательной системе на Западе, дискредитируя при этом выборы в России, но западная система давно деградирует, там не развит институт наблюдения, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова на образовательном форуме "Время выбора" в Пятигорске.
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"Мы много лет работаем в условиях бесконечных ddos-атак, хакерских атак, бесконечных провокаций, навязанных шаблонов с подачи Запада. "Прикормленные" эксперты много лет пытались внедрить, что у них там на Западе выборы замечательные, а в России только фальсификация и никаких выборов нет", - рассказала Памфилова в центре знаний "Машук".
По ее словам, на самом деле на Западе уже много лет избирательная система деградирует.
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"Мы это видим. (В США - ред.) в семи только штатах из 50 есть институт наблюдения", - уточнила она.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.