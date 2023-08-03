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Памфилова заявила о деградации избирательной системы на Западе - РИА Новости, 03.08.2023
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12:46 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/zapad-1887943125.html
Памфилова заявила о деградации избирательной системы на Западе
Памфилова заявила о деградации избирательной системы на Западе - РИА Новости, 03.08.2023
Памфилова заявила о деградации избирательной системы на Западе
Псевдо-эксперты много лет пытались донести мысль об эталонной избирательной системе на Западе, дискредитируя при этом выборы в России, но западная система давно РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:46
2023-08-03T12:46
элла памфилова
сша
в мире
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ПЯТИГОРСК, 3 авг – РИА Новости. Псевдо-эксперты много лет пытались донести мысль об эталонной избирательной системе на Западе, дискредитируя при этом выборы в России, но западная система давно деградирует, там не развит институт наблюдения, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова на образовательном форуме "Время выбора" в Пятигорске. "Мы много лет работаем в условиях бесконечных ddos-атак, хакерских атак, бесконечных провокаций, навязанных шаблонов с подачи Запада. "Прикормленные" эксперты много лет пытались внедрить, что у них там на Западе выборы замечательные, а в России только фальсификация и никаких выборов нет", - рассказала Памфилова в центре знаний "Машук". По ее словам, на самом деле на Западе уже много лет избирательная система деградирует. "Мы это видим. (В США - ред.) в семи только штатах из 50 есть институт наблюдения", - уточнила она. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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элла памфилова, сша, в мире
Элла Памфилова, США, В мире
Памфилова заявила о деградации избирательной системы на Западе

Глава ЦИК России Памфилова заявила о деградации избирательной системы на Западе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 3 авг – РИА Новости. Псевдо-эксперты много лет пытались донести мысль об эталонной избирательной системе на Западе, дискредитируя при этом выборы в России, но западная система давно деградирует, там не развит институт наблюдения, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова на образовательном форуме "Время выбора" в Пятигорске.
«
"Мы много лет работаем в условиях бесконечных ddos-атак, хакерских атак, бесконечных провокаций, навязанных шаблонов с подачи Запада. "Прикормленные" эксперты много лет пытались внедрить, что у них там на Западе выборы замечательные, а в России только фальсификация и никаких выборов нет", - рассказала Памфилова в центре знаний "Машук".
По ее словам, на самом деле на Западе уже много лет избирательная система деградирует.
«
"Мы это видим. (В США - ред.) в семи только штатах из 50 есть институт наблюдения", - уточнила она.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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