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Под Новосибирском во время празднования дня ВДВ перевернулась яхта - РИА Новости, 03.08.2023
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11:15 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/yakhta-1887924817.html
Под Новосибирском во время празднования дня ВДВ перевернулась яхта
Под Новосибирском во время празднования дня ВДВ перевернулась яхта - РИА Новости, 03.08.2023
Под Новосибирском во время празднования дня ВДВ перевернулась яхта
Маломерное судно с флагами Воздушно-десантных войск завалилось на бок на Обском водохранилище под Новосибирском, восемь человек пришлось эвакуировать на берег,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:15
2023-08-03T11:15
новосибирская область
происшествия
день воздушно-десантных войск россии
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НОВОСИБИРСК, 3 авг – РИА Новости. Маломерное судно с флагами Воздушно-десантных войск завалилось на бок на Обском водохранилище под Новосибирском, восемь человек пришлось эвакуировать на берег, пострадавших нет. Видеоролик с произошедшим опубликовал телеграм-канал "Новосибирск с огоньком" с комментарием, что на яхте отмечали день ВДВ и, в итоге перевернули ее. На видео маломерное судно с флагами ВДВ посреди акватории завалилось на левый бок, а рядом с ним в воде находятся люди. В ГУМЧС по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в акватории Обского водохранилища во второй половине дня среды, 2 августа. "На борту находились восемь человек, из них двое детей. Очевидцы произошедшего, местные судоводители доставили всех пассажиров на берег. Никто не пострадал. Спасатели помогли транспортировать до берега судно", - рассказал представитель главка.
https://radiosputnik.ria.ru/20230726/krym-1886458489.html
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новосибирская область, происшествия, день воздушно-десантных войск россии
Новосибирская область, Происшествия, День Воздушно-десантных войск России
Под Новосибирском во время празднования дня ВДВ перевернулась яхта

В Новосибирской области завалилась на бок яхта с отмечающими день ВДВ, люди не пострадали

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВодные спасатели
Водные спасатели - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НОВОСИБИРСК, 3 авг – РИА Новости. Маломерное судно с флагами Воздушно-десантных войск завалилось на бок на Обском водохранилище под Новосибирском, восемь человек пришлось эвакуировать на берег, пострадавших нет.
Видеоролик с произошедшим опубликовал телеграм-канал "Новосибирск с огоньком" с комментарием, что на яхте отмечали день ВДВ и, в итоге перевернули ее. На видео маломерное судно с флагами ВДВ посреди акватории завалилось на левый бок, а рядом с ним в воде находятся люди.
В ГУМЧС по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в акватории Обского водохранилища во второй половине дня среды, 2 августа.
"На борту находились восемь человек, из них двое детей. Очевидцы произошедшего, местные судоводители доставили всех пассажиров на берег. Никто не пострадал. Спасатели помогли транспортировать до берега судно", - рассказал представитель главка.
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Новосибирская областьПроисшествияДень Воздушно-десантных войск России
 
 
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