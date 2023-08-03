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Под Новосибирском во время празднования дня ВДВ перевернулась яхта
Под Новосибирском во время празднования дня ВДВ перевернулась яхта - РИА Новости, 03.08.2023
Под Новосибирском во время празднования дня ВДВ перевернулась яхта
Маломерное судно с флагами Воздушно-десантных войск завалилось на бок на Обском водохранилище под Новосибирском, восемь человек пришлось эвакуировать на берег,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:15
2023-08-03T11:15
2023-08-03T11:15
новосибирская область
происшествия
день воздушно-десантных войск россии
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НОВОСИБИРСК, 3 авг – РИА Новости. Маломерное судно с флагами Воздушно-десантных войск завалилось на бок на Обском водохранилище под Новосибирском, восемь человек пришлось эвакуировать на берег, пострадавших нет. Видеоролик с произошедшим опубликовал телеграм-канал "Новосибирск с огоньком" с комментарием, что на яхте отмечали день ВДВ и, в итоге перевернули ее. На видео маломерное судно с флагами ВДВ посреди акватории завалилось на левый бок, а рядом с ним в воде находятся люди. В ГУМЧС по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в акватории Обского водохранилища во второй половине дня среды, 2 августа. "На борту находились восемь человек, из них двое детей. Очевидцы произошедшего, местные судоводители доставили всех пассажиров на берег. Никто не пострадал. Спасатели помогли транспортировать до берега судно", - рассказал представитель главка.
https://radiosputnik.ria.ru/20230726/krym-1886458489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, происшествия, день воздушно-десантных войск россии
Новосибирская область, Происшествия, День Воздушно-десантных войск России
Под Новосибирском во время празднования дня ВДВ перевернулась яхта
В Новосибирской области завалилась на бок яхта с отмечающими день ВДВ, люди не пострадали
НОВОСИБИРСК, 3 авг – РИА Новости. Маломерное судно с флагами Воздушно-десантных войск завалилось на бок на Обском водохранилище под Новосибирском, восемь человек пришлось эвакуировать на берег, пострадавших нет.
Видеоролик с произошедшим опубликовал телеграм-канал "Новосибирск с огоньком" с комментарием, что на яхте отмечали день ВДВ и, в итоге перевернули ее. На видео маломерное судно с флагами ВДВ посреди акватории завалилось на левый бок, а рядом с ним в воде находятся люди.
В ГУМЧС по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в акватории Обского водохранилища во второй половине дня среды, 2 августа.
"На борту находились восемь человек, из них двое детей. Очевидцы произошедшего, местные судоводители доставили всех пассажиров на берег. Никто не пострадал. Спасатели помогли транспортировать до берега судно", - рассказал представитель главка.
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