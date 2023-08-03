https://ria.ru/20230803/vzryvy-1888080263.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 03.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в Харьковской области Украины, ранее там объявили воздушную тревогу. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T22:39
2023-08-03T22:39
2023-08-03T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:736:3933:2948_1920x0_80_0_0_bae312c39914fd29e2bb71fb3877c73a.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в Харьковской области Украины, ранее там объявили воздушную тревогу. "Сообщают о взрывах в Харьковской области. Тревога тем временем также в Черкасской области", - пишет издание в телеграм-канале. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе и в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_1:0:3932:2948_1920x0_80_0_0_37936331ace6cc39289ff7584255c378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Страна: в Харьковской области прогремели взрывы