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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 03.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в Харьковской области Украины, ранее там объявили воздушную тревогу. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T22:39

2023-08-03T22:39

2023-08-03T22:39

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в Харьковской области Украины, ранее там объявили воздушную тревогу. "Сообщают о взрывах в Харьковской области. Тревога тем временем также в Черкасской области", - пишет издание в телеграм-канале. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе и в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html

харьковская область

украина

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в мире, харьковская область, вооруженные силы рф, украина