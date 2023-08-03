https://ria.ru/20230803/vyzov-1887895175.html
В Польше страну признали "лоховской" после унижения перед Украиной
В Польше страну признали "лоховской" после унижения перед Украиной - РИА Новости, 03.08.2023
В Польше страну признали "лоховской" после унижения перед Украиной
Польша унижается перед Украиной, закрывая глаза на ее проступки, написал польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха в Twitter. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T06:32
2023-08-03T06:32
2023-08-03T06:32
в мире
украина
польша
киев
марчин пшидач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758628532_0:223:3076:1953_1920x0_80_0_0_67a355ef5c2e7db3a2ba92d85e1d629b.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Польша унижается перед Украиной, закрывая глаза на ее проступки, написал польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха в Twitter."О, я вижу, что наши отношения вступили в новую фазу. И, конечно, украинцы вызвали польского посла, в то время как у нас было множество поводов, чтобы вызвать украинского, но мы всегда закрывали на это глаза. Не знаю, существует ли в мире более лоховская страна, чем Польша", — высказался журналист.В понедельник посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов главы отдела международной политики канцелярии президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Польское внешнеполитическое ведомство позднее, в свою очередь, вызвало исполняющего обязанности посла Украины в связи с "заявлениями властей в Киеве".При этом власти Польши оценили, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
https://ria.ru/20230803/ugroza-1887889429.html
украина
польша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758628532_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_b279694f986d971f69f4cf234a8cfb5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, киев, марчин пшидач
В мире, Украина, Польша, Киев, Марчин Пшидач
В Польше страну признали "лоховской" после унижения перед Украиной
Польский журналист Лукаш Важеха назвал Польшу лоховской из-за вызова посла в МИД Украины