https://ria.ru/20230803/vyzov-1887895175.html

В Польше страну признали "лоховской" после унижения перед Украиной

В Польше страну признали "лоховской" после унижения перед Украиной - РИА Новости, 03.08.2023

В Польше страну признали "лоховской" после унижения перед Украиной

Польша унижается перед Украиной, закрывая глаза на ее проступки, написал польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха в Twitter. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T06:32

2023-08-03T06:32

2023-08-03T06:32

в мире

украина

польша

киев

марчин пшидач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758628532_0:223:3076:1953_1920x0_80_0_0_67a355ef5c2e7db3a2ba92d85e1d629b.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Польша унижается перед Украиной, закрывая глаза на ее проступки, написал польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха в Twitter."О, я вижу, что наши отношения вступили в новую фазу. И, конечно, украинцы вызвали польского посла, в то время как у нас было множество поводов, чтобы вызвать украинского, но мы всегда закрывали на это глаза. Не знаю, существует ли в мире более лоховская страна, чем Польша", — высказался журналист.В понедельник посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов главы отдела международной политики канцелярии президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Польское внешнеполитическое ведомство позднее, в свою очередь, вызвало исполняющего обязанности посла Украины в связи с "заявлениями властей в Киеве".При этом власти Польши оценили, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.

https://ria.ru/20230803/ugroza-1887889429.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, киев, марчин пшидач