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Жившим в осажденном Сталинграде установили дополнительную выплату - РИА Новости, 03.08.2023
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13:28 03.08.2023 (обновлено: 13:33 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/vyplata-1887954238.html
Жившим в осажденном Сталинграде установили дополнительную выплату
Жившим в осажденном Сталинграде установили дополнительную выплату - РИА Новости, 03.08.2023
Жившим в осажденном Сталинграде установили дополнительную выплату
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной ежемесячной выплате в размере 500 рублей людям, награжденным знаком "Житель осажденного... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:28
2023-08-03T13:33
россия
общество
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
сталинград
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной ежемесячной выплате в размере 500 рублей людям, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Установить, что с 1 января 2023 года лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей", - говорится в тексте документа. Отмечается, что изменения вносятся в указ президента РФ №363 от 30 марта 2005 года "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан РФ в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
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россия, общество, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), сталинград
Россия, Общество, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Сталинград
Жившим в осажденном Сталинграде установили дополнительную выплату

Отмеченным знаком "Житель осажденного Сталинграда" будут выплачивать 500 рублей ежемесячно

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной ежемесячной выплате в размере 500 рублей людям, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить, что с 1 января 2023 года лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что изменения вносятся в указ президента РФ №363 от 30 марта 2005 года "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан РФ в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
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РоссияОбществоВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)Сталинград
 
 
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