https://ria.ru/20230803/vyplata-1887954238.html

Жившим в осажденном Сталинграде установили дополнительную выплату

Жившим в осажденном Сталинграде установили дополнительную выплату - РИА Новости, 03.08.2023

Жившим в осажденном Сталинграде установили дополнительную выплату

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной ежемесячной выплате в размере 500 рублей людям, награжденным знаком "Житель осажденного... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:28

2023-08-03T13:28

2023-08-03T13:33

россия

общество

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

сталинград

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной ежемесячной выплате в размере 500 рублей людям, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Установить, что с 1 января 2023 года лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей", - говорится в тексте документа. Отмечается, что изменения вносятся в указ президента РФ №363 от 30 марта 2005 года "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан РФ в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), сталинград