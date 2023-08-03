https://ria.ru/20230803/vyplata-1887954238.html
Жившим в осажденном Сталинграде установили дополнительную выплату
Жившим в осажденном Сталинграде установили дополнительную выплату - РИА Новости, 03.08.2023
Жившим в осажденном Сталинграде установили дополнительную выплату
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной ежемесячной выплате в размере 500 рублей людям, награжденным знаком "Житель осажденного... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:28
2023-08-03T13:28
2023-08-03T13:33
россия
общество
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
сталинград
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной ежемесячной выплате в размере 500 рублей людям, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Установить, что с 1 января 2023 года лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей", - говорится в тексте документа. Отмечается, что изменения вносятся в указ президента РФ №363 от 30 марта 2005 года "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан РФ в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), сталинград
Россия, Общество, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Сталинград
Жившим в осажденном Сталинграде установили дополнительную выплату
Отмеченным знаком "Житель осажденного Сталинграда" будут выплачивать 500 рублей ежемесячно