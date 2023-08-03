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Американский полковник раскрыл ужасающую правду о потерях ВСУ - РИА Новости, 03.08.2023
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22:25 03.08.2023 (обновлено: 23:32 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/vsu-1888078093.html
Американский полковник раскрыл ужасающую правду о потерях ВСУ
Американский полковник раскрыл ужасающую правду о потерях ВСУ - РИА Новости, 03.08.2023
Американский полковник раскрыл ужасающую правду о потерях ВСУ
ВСУ понесли тяжелейшие потери на театре военных действий, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T22:25
2023-08-03T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
пентагон
нато
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ВСУ понесли тяжелейшие потери на театре военных действий, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate."Украинские войска находятся в ужасающем состоянии. От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тысяч человек, может, даже больше", — отметил он.Контрнаступление ВСУ, несмотря на огромные поставки натовской техники, оказалось разгромлено, а его результатом стали колоссальные потери среди личного состава, пояснил Макгрегор. Он также добавил, что в скором времени Украина уже вряд ли сможет продолжать военные действия.По словам полковника, киевский режим также столкнулся с серьезными проблемами из-за острой нехватки артиллерийских боеприпасов, снарядов для танков и легкого вооружения. В то время как Москве удалось успешно наладить работу военно-промышленного комплекса, чтобы производить все необходимое снаряжение для российской армии.Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Противник бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230803/oruzhie-1888057258.html
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в мире, украина, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, НАТО
Американский полковник раскрыл ужасающую правду о потерях ВСУ

Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли свыше 300 тысяч солдат с начала спецоперации

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ВСУ понесли тяжелейшие потери на театре военных действий, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate.
"Украинские войска находятся в ужасающем состоянии. От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тысяч человек, может, даже больше", — отметил он.
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Контрнаступление ВСУ, несмотря на огромные поставки натовской техники, оказалось разгромлено, а его результатом стали колоссальные потери среди личного состава, пояснил Макгрегор. Он также добавил, что в скором времени Украина уже вряд ли сможет продолжать военные действия.
По словам полковника, киевский режим также столкнулся с серьезными проблемами из-за острой нехватки артиллерийских боеприпасов, снарядов для танков и легкого вооружения. В то время как Москве удалось успешно наладить работу военно-промышленного комплекса, чтобы производить все необходимое снаряжение для российской армии.
Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Противник бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
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