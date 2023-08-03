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Американский полковник раскрыл ужасающую правду о потерях ВСУ
Американский полковник раскрыл ужасающую правду о потерях ВСУ - РИА Новости, 03.08.2023
Американский полковник раскрыл ужасающую правду о потерях ВСУ
ВСУ понесли тяжелейшие потери на театре военных действий, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T22:25
2023-08-03T22:25
2023-08-03T23:32
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ВСУ понесли тяжелейшие потери на театре военных действий, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate."Украинские войска находятся в ужасающем состоянии. От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тысяч человек, может, даже больше", — отметил он.Контрнаступление ВСУ, несмотря на огромные поставки натовской техники, оказалось разгромлено, а его результатом стали колоссальные потери среди личного состава, пояснил Макгрегор. Он также добавил, что в скором времени Украина уже вряд ли сможет продолжать военные действия.По словам полковника, киевский режим также столкнулся с серьезными проблемами из-за острой нехватки артиллерийских боеприпасов, снарядов для танков и легкого вооружения. В то время как Москве удалось успешно наладить работу военно-промышленного комплекса, чтобы производить все необходимое снаряжение для российской армии.Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Противник бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
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Американский полковник раскрыл ужасающую правду о потерях ВСУ
Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли свыше 300 тысяч солдат с начала спецоперации