https://ria.ru/20230803/vsu-1887956210.html
Премьер Украины рассказал, во сколько обходится ежегодное содержание ВСУ
Премьер Украины рассказал, во сколько обходится ежегодное содержание ВСУ - РИА Новости, 03.08.2023
Премьер Украины рассказал, во сколько обходится ежегодное содержание ВСУ
Содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 триллиона гривен (почти 55 миллиардов долларов) в год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:38
2023-08-03T13:38
2023-08-03T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 триллиона гривен (почти 55 миллиардов долларов) в год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Фактически поддержка вооруженных сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени", - приводит слова Шмыгаля агентство "Укринформ". По его словам, сейчас государство держится благодаря финансовой поддержке партнеров, а также за счет грантов и кредитов. Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
https://ria.ru/20230803/vsu-1887919505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Украины рассказал, во сколько обходится ежегодное содержание ВСУ
Шмыгаль: содержание ВСУ обходится бюджету почти в 55 миллиардов долларов в год
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 триллиона гривен (почти 55 миллиардов долларов) в год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Фактически поддержка вооруженных сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени", - приводит слова Шмыгаля агентство "Укринформ". По его словам, сейчас государство держится благодаря финансовой поддержке партнеров, а также за счет грантов и кредитов.
Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады
Роксолана Пидласа сообщила, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений.
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
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