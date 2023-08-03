https://ria.ru/20230803/vsu-1887956210.html

Премьер Украины рассказал, во сколько обходится ежегодное содержание ВСУ

Премьер Украины рассказал, во сколько обходится ежегодное содержание ВСУ - РИА Новости, 03.08.2023

Премьер Украины рассказал, во сколько обходится ежегодное содержание ВСУ

Содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 триллиона гривен (почти 55 миллиардов долларов) в год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:38

2023-08-03T13:38

2023-08-03T13:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 триллиона гривен (почти 55 миллиардов долларов) в год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Фактически поддержка вооруженных сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени", - приводит слова Шмыгаля агентство "Укринформ". По его словам, сейчас государство держится благодаря финансовой поддержке партнеров, а также за счет грантов и кредитов. Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

https://ria.ru/20230803/vsu-1887919505.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр