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Многое замалчивается. Солдат ВСУ выдал страшные подробности с фронта
Многое замалчивается. Солдат ВСУ выдал страшные подробности с фронта - РИА Новости, 03.08.2023
Многое замалчивается. Солдат ВСУ выдал страшные подробности с фронта
Украинские военнослужащие пожаловались изданию Daily Beast на тяжелое положение дел на фронте. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:51
2023-08-03T10:51
2023-08-03T13:21
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские военнослужащие пожаловались изданию Daily Beast на тяжелое положение дел на фронте."Публикуется очень мало о том, что происходит. Ситуация плохая. Это правда", — рассказал один из раненых бойцов.По его словам, прорваться через российскую оборону иногда представляется невозможным и каждый шаг может оказаться последним."Я просто хочу, чтобы это закончилось. С меня достаточно", — сказал он.Другой солдат заявил, что Украина не в состоянии победить Россию без новых поставок западной техники. Еще один назвал ситуацию на фронте страшной и заключил, что все устали воевать.Украинское контрнаступление продолжается с 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном из участков фронта.
https://ria.ru/20230803/bomby-1887898876.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Многое замалчивается. Солдат ВСУ выдал страшные подробности с фронта
DB: солдаты ВСУ сказали, что не могут победить Россию без помощи Запада и устали воевать
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Украинские военнослужащие пожаловались изданию Daily Beast
на тяжелое положение дел на фронте.
"Публикуется очень мало о том, что происходит. Ситуация плохая. Это правда", — рассказал один из раненых бойцов.
По его словам, прорваться через российскую оборону иногда представляется невозможным и каждый шаг может оказаться последним.
"Я просто хочу, чтобы это закончилось. С меня достаточно", — сказал он.
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Другой солдат заявил, что Украина не в состоянии победить Россию без новых поставок западной техники. Еще один назвал ситуацию на фронте страшной и заключил, что все устали воевать.
Украинское контрнаступление продолжается с 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском
направлениях. Командование ВСУ бросило в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном из участков фронта.
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