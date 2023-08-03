https://ria.ru/20230803/vsu-1887919505.html

Многое замалчивается. Солдат ВСУ выдал страшные подробности с фронта

Многое замалчивается. Солдат ВСУ выдал страшные подробности с фронта - РИА Новости, 03.08.2023

Многое замалчивается. Солдат ВСУ выдал страшные подробности с фронта

Украинские военнослужащие пожаловались изданию Daily Beast на тяжелое положение дел на фронте. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:51

2023-08-03T10:51

2023-08-03T13:21

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские военнослужащие пожаловались изданию Daily Beast на тяжелое положение дел на фронте."Публикуется очень мало о том, что происходит. Ситуация плохая. Это правда", — рассказал один из раненых бойцов.По его словам, прорваться через российскую оборону иногда представляется невозможным и каждый шаг может оказаться последним."Я просто хочу, чтобы это закончилось. С меня достаточно", — сказал он.Другой солдат заявил, что Украина не в состоянии победить Россию без новых поставок западной техники. Еще один назвал ситуацию на фронте страшной и заключил, что все устали воевать.Украинское контрнаступление продолжается с 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном из участков фронта.

https://ria.ru/20230803/bomby-1887898876.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, нато