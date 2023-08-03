https://ria.ru/20230803/vr-1887952327.html

Шутеры, вышибалы и два миллиона рублей. Как устроены VR-клубы

Шутеры, вышибалы и два миллиона рублей. Как устроены VR-клубы - РИА Новости, 03.08.2023

Шутеры, вышибалы и два миллиона рублей. Как устроены VR-клубы

В шлеме виртуальной реальности можно перенестись куда угодно — на крышу небоскрёба, в непролазные джунгли или на горную вершину. Более того, в VR это всё ваша игровая площадка. В последнем эпизоде этого сезона рассказываем, как из VR-клуба попасть на гладиаторскую арену, почему девочки любят "стрелялки" и нужен ли вам свой VR-парк прямо сейчас.

2023-08-03T14:00

2023-08-03T14:00

2023-08-03T14:00

яснопонятно

виртуальная реальность

игры

игры

компьютерные игры

бизнес

экономика

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Шутеры, вышибалы и два миллиона рублей. Как устроены VR-клубы В шлеме виртуальной реальности можно перенестись куда угодно — на крышу небоскрёба, в непролазные джунгли или на горную вершину. Более того, в VR это всё ваша игровая площадка. В последнем эпизоде этого сезона рассказываем, как из VR-клуба попасть на гладиаторскую арену, почему девочки любят "стрелялки" и нужен ли вам свой VR-парк прямо сейчас. audio/mpeg

Шутеры, вышибалы и два миллиона рублей. Как устроены VR-клубы В шлеме виртуальной реальности можно перенестись куда угодно — на крышу небоскрёба, в непролазные джунгли или на горную вершину. Более того, в VR это всё ваша игровая площадка. В последнем эпизоде этого сезона рассказываем, как из VR-клуба попасть на гладиаторскую арену, почему девочки любят "стрелялки" и нужен ли вам свой VR-парк прямо сейчас. audio/mpeg

Об этом с нами поговорил руководитель проекта Engage VR Михаил Торкунов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes,Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream,ВКонтакте.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Александр ОплачкоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виртуальная реальность, игры, игры, компьютерные игры, бизнес, экономика, аудио