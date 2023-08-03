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Шутеры, вышибалы и два миллиона рублей. Как устроены VR-клубы - РИА Новости, 03.08.2023
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14:00 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/vr-1887952327.html
Шутеры, вышибалы и два миллиона рублей. Как устроены VR-клубы
Шутеры, вышибалы и два миллиона рублей. Как устроены VR-клубы - РИА Новости, 03.08.2023
Шутеры, вышибалы и два миллиона рублей. Как устроены VR-клубы
В шлеме виртуальной реальности можно перенестись куда угодно — на крышу небоскрёба, в непролазные джунгли или на горную вершину. Более того, в VR это всё ваша игровая площадка. В последнем эпизоде этого сезона рассказываем, как из VR-клуба попасть на гладиаторскую арену, почему девочки любят "стрелялки" и нужен ли вам свой VR-парк прямо сейчас.
2023-08-03T14:00
2023-08-03T14:00
яснопонятно
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игры
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бизнес
экономика
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Шутеры, вышибалы и два миллиона рублей. Как устроены VR-клубы
В шлеме виртуальной реальности можно перенестись куда угодно — на крышу небоскрёба, в непролазные джунгли или на горную вершину. Более того, в VR это всё ваша игровая площадка. В последнем эпизоде этого сезона рассказываем, как из VR-клуба попасть на гладиаторскую арену, почему девочки любят "стрелялки" и нужен ли вам свой VR-парк прямо сейчас.
audio/mpeg
Шутеры, вышибалы и два миллиона рублей. Как устроены VR-клубы
В шлеме виртуальной реальности можно перенестись куда угодно — на крышу небоскрёба, в непролазные джунгли или на горную вершину. Более того, в VR это всё ваша игровая площадка. В последнем эпизоде этого сезона рассказываем, как из VR-клуба попасть на гладиаторскую арену, почему девочки любят "стрелялки" и нужен ли вам свой VR-парк прямо сейчас.
audio/mpeg
Об этом с нами поговорил руководитель проекта Engage VR Михаил Торкунов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes,Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream,ВКонтакте.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Александр ОплачкоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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виртуальная реальность, игры, игры, компьютерные игры, бизнес, экономика, аудио
ЯсноПонятно, Виртуальная реальность, Игры, игры, Компьютерные игры, Бизнес, Экономика
ЯсноПонятно

Шутеры, вышибалы и два миллиона рублей. Как устроены VR-клубы

ЯсноПонятно
Шутеры, вышибалы и два миллиона рублей. Как устроены VR-клубы
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
В шлеме виртуальной реальности можно перенестись куда угодно — на крышу небоскрёба, в непролазные джунгли или на горную вершину. Более того, в VR это всё ваша игровая площадка. В последнем эпизоде этого сезона рассказываем, как из VR-клуба попасть на гладиаторскую арену, почему девочки любят "стрелялки" и нужен ли вам свой VR-парк прямо сейчас.
Об этом с нами поговорил руководитель проекта Engage VR Михаил Торкунов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:
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Яндекс.Музыка,
Castbox,
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
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