https://ria.ru/20230803/vagony-1887894356.html

В Забайкалье четыре грузовых вагона сошли с путей

В Забайкалье четыре грузовых вагона сошли с путей - РИА Новости, 03.08.2023

В Забайкалье четыре грузовых вагона сошли с путей

Читинская транспортная прокуратура проводит проверку из-за схода четырех грузовых вагонов на станции Голубичная Улётовского района на Забайкальской железной... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T05:55

2023-08-03T05:55

2023-08-03T06:12

происшествия

улетовский район

забайкальская железная дорога

забайкальский край

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ЧИТА, 3 авг - РИА Новости. Читинская транспортная прокуратура проводит проверку из-за схода четырех грузовых вагонов на станции Голубичная Улётовского района на Забайкальской железной дороге, сообщается в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Читинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства схода вагонов на путях необщего пользования. По предварительным данным, 2 августа 2023 года, около 21.00 местного времени (15.00 мск) на путях необщего пользования станции Голубичная Забайкальской железной дороги произошел сход четырех вагонов грузового поезда, из них три - с опрокидыванием", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Задержек движения поездов не было. Читинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20230802/avariya-1887815779.html

улетовский район

забайкальский край

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происшествия, улетовский район, забайкальская железная дорога , забайкальский край