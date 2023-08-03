https://ria.ru/20230803/vagony-1887894356.html
В Забайкалье четыре грузовых вагона сошли с путей
В Забайкалье четыре грузовых вагона сошли с путей - РИА Новости, 03.08.2023
В Забайкалье четыре грузовых вагона сошли с путей
Читинская транспортная прокуратура проводит проверку из-за схода четырех грузовых вагонов на станции Голубичная Улётовского района на Забайкальской железной... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T05:55
2023-08-03T05:55
2023-08-03T06:12
происшествия
улетовский район
забайкальская железная дорога
забайкальский край
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ЧИТА, 3 авг - РИА Новости. Читинская транспортная прокуратура проводит проверку из-за схода четырех грузовых вагонов на станции Голубичная Улётовского района на Забайкальской железной дороге, сообщается в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Читинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства схода вагонов на путях необщего пользования. По предварительным данным, 2 августа 2023 года, около 21.00 местного времени (15.00 мск) на путях необщего пользования станции Голубичная Забайкальской железной дороги произошел сход четырех вагонов грузового поезда, из них три - с опрокидыванием", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Задержек движения поездов не было. Читинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20230802/avariya-1887815779.html
улетовский район
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происшествия, улетовский район, забайкальская железная дорога , забайкальский край
Происшествия, Улетовский район, Забайкальская железная дорога , Забайкальский край
В Забайкалье четыре грузовых вагона сошли с путей
Прокуратура: в Забайкалье сошли с путей четыре грузовых вагона, начата проверка