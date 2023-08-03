Пентагон не видит повышенных рисков для Польши со стороны ЧВК "Вагнер"
Патрик Райдер: Пентагон не видит рисков для Польши со стороны ЧВК "Вагнер"
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterВертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Пентагон не видит рисков трансграничных операций ЧВК "Вагнер" против Польши и оснований корректировать развертывание собственных сил в регионе, но находится в тесном контакте с польскими военными, сказал представитель министерства обороны США Патрик Райдер.
"Я в курсе риторики, которую мы видели от "Вагнера" и Белоруссии касательно границы. На данный момент со стороны США нет планов, о которых я бы знал, корректировать нашу нынешнюю расстановку сил", - сказал он на брифинге.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее говорил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.
"Очевидно, что мы привержены безопасности НАТО и продолжим оставаться в тесном контакте с нашими польскими союзниками на этом фронте. Однако мы не видим повышенных рисков. Мне ничего неизвестно о каких-либо непосредственных угрозах в том, что касается операций по пересечению границ. Но, опять же, когда речь заходит о группе "Вагнер", я думаю, мы все постоянно пристально отслеживаем ситуацию", - сказал Райдер.
Председатель правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский ранее заявил, что Польша "очень серьезно" усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера".
Ранее Лукашенко ответил на заявления Варшавы о том, что бойцы группы "Вагнера" якобы выдвинулись к границе с Польшей. По его словам, "взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек". Лукашенко добавил, что "никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались, а если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам" белорусской армии, "которые сосредоточены в Бресте и Гродно". Президент подчеркнул, что прибывшие в республику бойцы "Вагнера" по-прежнему дислоцированы во временном лагере, "эти ребята никуда не стремятся, они привыкли выполнять приказ".