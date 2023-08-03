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В Польше испугались переодетых в мигрантов бойцов "Вагнера" - РИА Новости, 03.08.2023
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13:20 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/vagner-1887952679.html
В Польше испугались переодетых в мигрантов бойцов "Вагнера"
В Польше испугались переодетых в мигрантов бойцов "Вагнера" - РИА Новости, 03.08.2023
В Польше испугались переодетых в мигрантов бойцов "Вагнера"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оправдывает переброску войск на восток страны боязнью переодетых в мигрантов бойцов группы "Вагнер", которые... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:20
2023-08-03T13:20
польша
белоруссия
литва
александр лукашенко
матеуш моравецкий
гитанас науседа
нато
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ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оправдывает переброску войск на восток страны боязнью переодетых в мигрантов бойцов группы "Вагнер", которые перебазировались в Белоруссию. "Они (бойцы "Вагнера" – ред.) могут переодеваться в нелегальных мигрантов, чтобы проникать на территорию Польши и других стран НАТО для того, чтобы на территории нашей страны проводить диверсионные акты, которые могут иметь очень драматические последствия", - заявил Моравецкий журналистам после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По его словам, тема присутствия группы "Вагнер" в Белоруссии была одной из основных на встрече с президентом Литвы. "В соответствии с нашими данными их на территории Белоруссии несколько тысяч. Россияне таким образом тестируют реакцию Польши и реакцию наших союзников. Мы на эти русские и белорусские провокации, инструментом которых является группа "Вагнер", отвечаем очень решительно", - заявил польский премьер. Ранее председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Также польские пограничники утверждают, что увеличилось число попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. Ранее в США заявляли, что не видят никаких угроз безопасности Польше или другим членам НАТО, которые могут исходить от группы "Вагнер". На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину. Ранее Лукашенко ответил на заявления Варшавы о том, что бойцы группы "Вагнера" якобы выдвинулись к границе с Польшей. По его словам, "взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек". Лукашенко добавил, что "никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались, а если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам (белорусской армии – ред.), которые сосредоточены в Бресте и Гродно". Президент подчеркнул, что прибывшие в республику бойцы "Вагнера" по-прежнему дислоцированы во временном лагере, "эти ребята никуда не стремятся, они привыкли выполнять приказ".
https://ria.ru/20230801/polsha-1887567365.html
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https://ria.ru/20230727/vagner-1886701412.html
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польша, белоруссия, литва, александр лукашенко, матеуш моравецкий, гитанас науседа, нато
Польша, Белоруссия, Литва, Александр Лукашенко, Матеуш Моравецкий, Гитанас Науседа, НАТО
В Польше испугались переодетых в мигрантов бойцов "Вагнера"

Моравецкий: бойцы "Вагнера" могут переодеться в мигрантов, чтобы проникнуть в Польшу

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер"
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Бойцы ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оправдывает переброску войск на восток страны боязнью переодетых в мигрантов бойцов группы "Вагнер", которые перебазировались в Белоруссию.
"Они (бойцы "Вагнера" – ред.) могут переодеваться в нелегальных мигрантов, чтобы проникать на территорию Польши и других стран НАТО для того, чтобы на территории нашей страны проводить диверсионные акты, которые могут иметь очень драматические последствия", - заявил Моравецкий журналистам после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Более половины поляков боятся группы "Вагнера", показал опрос
1 августа, 12:32
По его словам, тема присутствия группы "Вагнер" в Белоруссии была одной из основных на встрече с президентом Литвы.
"В соответствии с нашими данными их на территории Белоруссии несколько тысяч. Россияне таким образом тестируют реакцию Польши и реакцию наших союзников. Мы на эти русские и белорусские провокации, инструментом которых является группа "Вагнер", отвечаем очень решительно", - заявил польский премьер.
Ранее председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Также польские пограничники утверждают, что увеличилось число попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. Ранее в США заявляли, что не видят никаких угроз безопасности Польше или другим членам НАТО, которые могут исходить от группы "Вагнер".
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Лукашенко заявил, что хочет оставить бойцов "Вагнера" в белорусской армии
1 августа, 15:10
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.
Ранее Лукашенко ответил на заявления Варшавы о том, что бойцы группы "Вагнера" якобы выдвинулись к границе с Польшей. По его словам, "взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек". Лукашенко добавил, что "никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались, а если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам (белорусской армии – ред.), которые сосредоточены в Бресте и Гродно". Президент подчеркнул, что прибывшие в республику бойцы "Вагнера" по-прежнему дислоцированы во временном лагере, "эти ребята никуда не стремятся, они привыкли выполнять приказ".
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Польша прокомментировала слова Лукашенко об экскурсии "Вагнера" в Варшаву
27 июля, 18:37
 
ПольшаБелоруссияЛитваАлександр ЛукашенкоМатеуш МоравецкийГитанас НауседаНАТО
 
 
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