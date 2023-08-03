https://ria.ru/20230803/vagner-1887952679.html

В Польше испугались переодетых в мигрантов бойцов "Вагнера"

В Польше испугались переодетых в мигрантов бойцов "Вагнера" - РИА Новости, 03.08.2023

В Польше испугались переодетых в мигрантов бойцов "Вагнера"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оправдывает переброску войск на восток страны боязнью переодетых в мигрантов бойцов группы "Вагнер", которые... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:20

2023-08-03T13:20

2023-08-03T13:20

польша

белоруссия

литва

александр лукашенко

матеуш моравецкий

гитанас науседа

нато

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ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оправдывает переброску войск на восток страны боязнью переодетых в мигрантов бойцов группы "Вагнер", которые перебазировались в Белоруссию. "Они (бойцы "Вагнера" – ред.) могут переодеваться в нелегальных мигрантов, чтобы проникать на территорию Польши и других стран НАТО для того, чтобы на территории нашей страны проводить диверсионные акты, которые могут иметь очень драматические последствия", - заявил Моравецкий журналистам после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По его словам, тема присутствия группы "Вагнер" в Белоруссии была одной из основных на встрече с президентом Литвы. "В соответствии с нашими данными их на территории Белоруссии несколько тысяч. Россияне таким образом тестируют реакцию Польши и реакцию наших союзников. Мы на эти русские и белорусские провокации, инструментом которых является группа "Вагнер", отвечаем очень решительно", - заявил польский премьер. Ранее председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Также польские пограничники утверждают, что увеличилось число попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. Ранее в США заявляли, что не видят никаких угроз безопасности Польше или другим членам НАТО, которые могут исходить от группы "Вагнер". На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину. Ранее Лукашенко ответил на заявления Варшавы о том, что бойцы группы "Вагнера" якобы выдвинулись к границе с Польшей. По его словам, "взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек". Лукашенко добавил, что "никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались, а если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам (белорусской армии – ред.), которые сосредоточены в Бресте и Гродно". Президент подчеркнул, что прибывшие в республику бойцы "Вагнера" по-прежнему дислоцированы во временном лагере, "эти ребята никуда не стремятся, они привыкли выполнять приказ".

https://ria.ru/20230801/polsha-1887567365.html

https://ria.ru/20230801/vagner-1887616804.html

https://ria.ru/20230727/vagner-1886701412.html

польша

белоруссия

литва

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польша, белоруссия, литва, александр лукашенко, матеуш моравецкий, гитанас науседа, нато