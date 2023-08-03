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Россияне стали чаще ездить на отдых в Узбекистан - РИА Новости, 03.08.2023
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Туризм
 
17:22 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/uzbekistan-1888011174.html
Россияне стали чаще ездить на отдых в Узбекистан
Россияне стали чаще ездить на отдых в Узбекистан - РИА Новости, 03.08.2023
Россияне стали чаще ездить на отдых в Узбекистан
Туроператоры отмечают рост спроса на поездки в Узбекистан на десять, а то и 20 процентов за год, а также рассказывают, в какую сумму обойдется отдых там,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:22
2023-08-03T17:22
туризм
туризм
новости - туризм
узбекистан
ташкент
самарканд
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Туроператоры отмечают рост спроса на поездки в Узбекистан на десять, а то и 20 процентов за год, а также рассказывают, в какую сумму обойдется отдых там, сообщает АТОР.Путешественники стали чаще выбирать это направление, когда увеличилось количество рейсов и расширилась географии авиамаршрутов в Узбекистан – не только в Ташкент, но и в Самарканд, Бухару, Фергану, Ургенч. Это позволило сократить расходы туристов, которым теперь не обязательно возвращаться в город прилета.Впрочем, стоимость билетов для туристов остается высокой – от 40 тысяч рублей в оба конца, отмечают туроператоры. Но осенью (летом – жарко) участники рынка ожидают роста интереса к поездкам в эту страны.За год стоимость путевок увеличилась примерно на пять процентов, говорят эксперты. Это связано с подорожанием бензина: отдыхающие передвигаются между городами на автобусе.Цена тура на пять ночей – от 75 тысяч до 95 тысяч рублей на двоих. К этой сумме необходимо прибавить расходы на авиабилеты из РФ. Путешествие с включенным перелетом обойдется в сумму от 130 тысяч рублей на двоих. Если сократить визит до четырех ночей, то можно уложиться в 80 тысяч рублей.
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туризм, новости - туризм, узбекистан, ташкент, самарканд, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Узбекистан, Ташкент, Самарканд, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Россияне стали чаще ездить на отдых в Узбекистан

АТОР: российские туристы стали чаще ездить в Узбекистан

© РИА Новости / Ольга РаспоповаКафе в Историко-этнографическом парке "Вечный город", вход
Кафе в Историко-этнографическом парке Вечный город, вход - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Туроператоры отмечают рост спроса на поездки в Узбекистан на десять, а то и 20 процентов за год, а также рассказывают, в какую сумму обойдется отдых там, сообщает АТОР.
Путешественники стали чаще выбирать это направление, когда увеличилось количество рейсов и расширилась географии авиамаршрутов в Узбекистан – не только в Ташкент, но и в Самарканд, Бухару, Фергану, Ургенч. Это позволило сократить расходы туристов, которым теперь не обязательно возвращаться в город прилета.
Впрочем, стоимость билетов для туристов остается высокой – от 40 тысяч рублей в оба конца, отмечают туроператоры. Но осенью (летом – жарко) участники рынка ожидают роста интереса к поездкам в эту страны.
За год стоимость путевок увеличилась примерно на пять процентов, говорят эксперты. Это связано с подорожанием бензина: отдыхающие передвигаются между городами на автобусе.
Цена тура на пять ночей – от 75 тысяч до 95 тысяч рублей на двоих. К этой сумме необходимо прибавить расходы на авиабилеты из РФ. Путешествие с включенным перелетом обойдется в сумму от 130 тысяч рублей на двоих. Если сократить визит до четырех ночей, то можно уложиться в 80 тысяч рублей.
Вечный город, туристка
Пестрый Самарканд. Что смотреть и пробовать в старинном городе
9 декабря 2022, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмУзбекистанТашкентСамаркандАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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