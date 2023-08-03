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Володин призвал компенсировать ущерб, нанесенный Африке колонизаторами

Володин призвал компенсировать ущерб, нанесенный Африке колонизаторами - РИА Новости, 03.08.2023

Володин призвал компенсировать ущерб, нанесенный Африке колонизаторами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале призвал компенсировать африканским государствам ущерб, нанесенный во время колониализма. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T09:18

2023-08-03T09:18

2023-08-03T09:18

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале призвал компенсировать африканским государствам ущерб, нанесенный во время колониализма. "США, Британия и Франция должны компенсировать африканским государствам нанесенный ущерб… За период колониализма США и вышеперечисленные государства Европы, занимаясь работорговлей, перевезли только в Америку порядка 15 миллионов человек, которые стали рабами. Эти депортации обескровили Африку", - написал он в своем телеграм-канале. Одна Британия перевезла 3 миллиона рабов через Атлантический океан в XVI–XIX веках, историки называют это, "возможно, самым чудовищным преступлением за всю ее историю", отметил Володин. "Время идет, но колониальные интересы США и ряда западных стран никуда не исчезли. Меняются только методы… продолжают опустошать африканские месторождения золота, платины, урана, критических минералов и редкоземельных металлов. Страны Африки для них — лишь источник сырьевых ресурсов", - отметил он. Морские порты и многие добывающие предприятия находятся в собственности неоколонизаторов, законодательство многих африканских стран в области добычи природных ресурсов по-прежнему не освобождено от пережитков колониальной системы, рассказал Володин. "Из-за неоколониального влияния стран Запада многие африканские государства имеют нулевой или отрицательный экономический рост на протяжении 60 лет своего существования. Это ведет к нищете и потере суверенитета", - сообщил спикер Госдумы. ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны США, Великобритании и Франции за нанесенный ими ущерб, считает политик.

https://ria.ru/20230802/afrika-1887828816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, франция, европа, вячеслав володин, госдума рф, оон, африка