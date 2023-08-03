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Володин призвал компенсировать ущерб, нанесенный Африке колонизаторами - РИА Новости, 03.08.2023
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09:18 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/uscherb-1887906183.html
Володин призвал компенсировать ущерб, нанесенный Африке колонизаторами
Володин призвал компенсировать ущерб, нанесенный Африке колонизаторами - РИА Новости, 03.08.2023
Володин призвал компенсировать ущерб, нанесенный Африке колонизаторами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале призвал компенсировать африканским государствам ущерб, нанесенный во время колониализма. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T09:18
2023-08-03T09:18
в мире
сша
франция
европа
вячеслав володин
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африка
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале призвал компенсировать африканским государствам ущерб, нанесенный во время колониализма. "США, Британия и Франция должны компенсировать африканским государствам нанесенный ущерб… За период колониализма США и вышеперечисленные государства Европы, занимаясь работорговлей, перевезли только в Америку порядка 15 миллионов человек, которые стали рабами. Эти депортации обескровили Африку", - написал он в своем телеграм-канале. Одна Британия перевезла 3 миллиона рабов через Атлантический океан в XVI–XIX веках, историки называют это, "возможно, самым чудовищным преступлением за всю ее историю", отметил Володин. "Время идет, но колониальные интересы США и ряда западных стран никуда не исчезли. Меняются только методы… продолжают опустошать африканские месторождения золота, платины, урана, критических минералов и редкоземельных металлов. Страны Африки для них — лишь источник сырьевых ресурсов", - отметил он. Морские порты и многие добывающие предприятия находятся в собственности неоколонизаторов, законодательство многих африканских стран в области добычи природных ресурсов по-прежнему не освобождено от пережитков колониальной системы, рассказал Володин. "Из-за неоколониального влияния стран Запада многие африканские государства имеют нулевой или отрицательный экономический рост на протяжении 60 лет своего существования. Это ведет к нищете и потере суверенитета", - сообщил спикер Госдумы. ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны США, Великобритании и Франции за нанесенный ими ущерб, считает политик.
https://ria.ru/20230802/afrika-1887828816.html
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в мире, сша, франция, европа, вячеслав володин, госдума рф, оон, африка
В мире, США, Франция, Европа, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ООН, Африка
Володин призвал компенсировать ущерб, нанесенный Африке колонизаторами

Володин заявил, что США, Британия и Франция должны компенсировать нанесенный Африке ущерб

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале призвал компенсировать африканским государствам ущерб, нанесенный во время колониализма.
"США, Британия и Франция должны компенсировать африканским государствам нанесенный ущерб… За период колониализма США и вышеперечисленные государства Европы, занимаясь работорговлей, перевезли только в Америку порядка 15 миллионов человек, которые стали рабами. Эти депортации обескровили Африку", - написал он в своем телеграм-канале.
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Одна Британия перевезла 3 миллиона рабов через Атлантический океан в XVI–XIX веках, историки называют это, "возможно, самым чудовищным преступлением за всю ее историю", отметил Володин.
"Время идет, но колониальные интересы США и ряда западных стран никуда не исчезли. Меняются только методы… продолжают опустошать африканские месторождения золота, платины, урана, критических минералов и редкоземельных металлов. Страны Африки для них — лишь источник сырьевых ресурсов", - отметил он.
Морские порты и многие добывающие предприятия находятся в собственности неоколонизаторов, законодательство многих африканских стран в области добычи природных ресурсов по-прежнему не освобождено от пережитков колониальной системы, рассказал Володин.
"Из-за неоколониального влияния стран Запада многие африканские государства имеют нулевой или отрицательный экономический рост на протяжении 60 лет своего существования. Это ведет к нищете и потере суверенитета", - сообщил спикер Госдумы.
ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны США, Великобритании и Франции за нанесенный ими ущерб, считает политик.
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