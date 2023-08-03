https://ria.ru/20230803/ukraina-1888047049.html

Глава МВД Украины доложил Зеленскому об охране атомных объектов страны

Глава МВД Украины доложил Зеленскому об охране атомных объектов страны - РИА Новости, 03.08.2023

Глава МВД Украины доложил Зеленскому об охране атомных объектов страны

Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что на совещании с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко заслушал отчет об охране и обороне... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T18:47

2023-08-03T18:47

2023-08-03T18:47

украина

владимир зеленский

игорь клименко

в мире

мвд украины

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что на совещании с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко заслушал отчет об охране и обороне ядерных объектов. "Провел длительное и всеобъемлющее совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Заслушал отчет по охране и обороне атомных объектов, подготовке нацгвардейцев, других подразделений МВД, обеспеченности боеприпасами и техникой", - написал Зеленский. По его словам, также обсудили проверку укрытий, их доступность для населения и пригодность для пользования.

https://ria.ru/20230331/ukraina-1862015853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, игорь клименко, в мире, мвд украины