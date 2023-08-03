https://ria.ru/20230803/ukraina-1888047049.html
Глава МВД Украины доложил Зеленскому об охране атомных объектов страны
Глава МВД Украины доложил Зеленскому об охране атомных объектов страны - РИА Новости, 03.08.2023
Глава МВД Украины доложил Зеленскому об охране атомных объектов страны
Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что на совещании с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко заслушал отчет об охране и обороне... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:47
2023-08-03T18:47
2023-08-03T18:47
украина
владимир зеленский
игорь клименко
в мире
мвд украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что на совещании с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко заслушал отчет об охране и обороне ядерных объектов. "Провел длительное и всеобъемлющее совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Заслушал отчет по охране и обороне атомных объектов, подготовке нацгвардейцев, других подразделений МВД, обеспеченности боеприпасами и техникой", - написал Зеленский. По его словам, также обсудили проверку укрытий, их доступность для населения и пригодность для пользования.
https://ria.ru/20230331/ukraina-1862015853.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, игорь клименко, в мире, мвд украины
Украина, Владимир Зеленский, Игорь Клименко, В мире, МВД Украины
Глава МВД Украины доложил Зеленскому об охране атомных объектов страны
Зеленский заявил, что заслушал отчет главы МВД Украины Клименко об охране ядерных объектов