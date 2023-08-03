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Глава МВД Украины доложил Зеленскому об охране атомных объектов страны - РИА Новости, 03.08.2023
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18:47 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/ukraina-1888047049.html
Глава МВД Украины доложил Зеленскому об охране атомных объектов страны
Глава МВД Украины доложил Зеленскому об охране атомных объектов страны - РИА Новости, 03.08.2023
Глава МВД Украины доложил Зеленскому об охране атомных объектов страны
Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что на совещании с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко заслушал отчет об охране и обороне... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:47
2023-08-03T18:47
украина
владимир зеленский
игорь клименко
в мире
мвд украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что на совещании с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко заслушал отчет об охране и обороне ядерных объектов. "Провел длительное и всеобъемлющее совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Заслушал отчет по охране и обороне атомных объектов, подготовке нацгвардейцев, других подразделений МВД, обеспеченности боеприпасами и техникой", - написал Зеленский. По его словам, также обсудили проверку укрытий, их доступность для населения и пригодность для пользования.
https://ria.ru/20230331/ukraina-1862015853.html
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украина, владимир зеленский, игорь клименко, в мире, мвд украины
Украина, Владимир Зеленский, Игорь Клименко, В мире, МВД Украины
Глава МВД Украины доложил Зеленскому об охране атомных объектов страны

Зеленский заявил, что заслушал отчет главы МВД Украины Клименко об охране ядерных объектов

CC BY-SA 4.0 / Enero201 / Klumenko_2022 (cropped a photo)Генерал полиции Украины Игорь Клименко
Генерал полиции Украины Игорь Клименко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Enero201 / Klumenko_2022 (cropped a photo)
Генерал полиции Украины Игорь Клименко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что на совещании с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко заслушал отчет об охране и обороне ядерных объектов.
"Провел длительное и всеобъемлющее совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Заслушал отчет по охране и обороне атомных объектов, подготовке нацгвардейцев, других подразделений МВД, обеспеченности боеприпасами и техникой", - написал Зеленский. По его словам, также обсудили проверку укрытий, их доступность для населения и пригодность для пользования.
Киев - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
На сайте Зеленского потребовали вернуть Украине статус ядерного государства
31 марта, 07:31
 
УкраинаВладимир ЗеленскийИгорь КлименкоВ миреМВД Украины
 
 
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