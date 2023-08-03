https://ria.ru/20230803/ukraina-1888041785.html

Больницы переполнены. В США раскрыли план операции Польши на Украине

Больницы переполнены. В США раскрыли план операции Польши на Украине - РИА Новости, 03.08.2023

Больницы переполнены. В США раскрыли план операции Польши на Украине

Самым опасным сценарием развития ситуации будет ввод польских войск на территорию Западной Украины после разгрома ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T18:31

2023-08-03T18:31

2023-08-03T20:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

варшава

россия

сергей нарышкин

вооруженные силы украины

пентагон

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Самым опасным сценарием развития ситуации будет ввод польских войск на территорию Западной Украины после разгрома ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу RonPaulLibertyReport."Мы приближаемся к такому сценарию развития конфликта, который, по моему мнению, самый опасный", — сказал он.По словам офицера, с самого начала кризиса было очевидно, что Украина не способна противостоять российским войскам. Сейчас бывшая советская республика оказалась на грани катастрофы: страна фактически превратилась в кладбище, а больницы переполнены."Украина достигла такого состояния, когда ее полный крах уже неизбежен. Поэтому я полагаю, что мы подошли к очень страшному моменту: на Западе растут настроения в пользу интервенции в надежде попытаться спасти ситуацию", — добавил полковник.Макгрегор полагает, что Варшава может воспользоваться случаем и ввести войска на Западную Украину с целью захватить территории, которые ранее входили в состав польского государства. Однако это приведет к катастрофическому исходу, так как произойдет прямое столкновение между НАТО и Россией, заключил он.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.

https://ria.ru/20230803/vsu-1887993282.html

https://ria.ru/20230803/odessa-1888006956.html

украина

варшава

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в мире, украина, варшава, россия, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, пентагон, нато