Больницы переполнены. В США раскрыли план операции Польши на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша может вторгнуться на Украину после краха ВСУ
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Самым опасным сценарием развития ситуации будет ввод польских войск на территорию Западной Украины после разгрома ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу RonPaulLibertyReport.
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"Мы приближаемся к такому сценарию развития конфликта, который, по моему мнению, самый опасный", — сказал он.
По словам офицера, с самого начала кризиса было очевидно, что Украина не способна противостоять российским войскам. Сейчас бывшая советская республика оказалась на грани катастрофы: страна фактически превратилась в кладбище, а больницы переполнены.
"Украина достигла такого состояния, когда ее полный крах уже неизбежен. Поэтому я полагаю, что мы подошли к очень страшному моменту: на Западе растут настроения в пользу интервенции в надежде попытаться спасти ситуацию", — добавил полковник.
Макгрегор полагает, что Варшава может воспользоваться случаем и ввести войска на Западную Украину с целью захватить территории, которые ранее входили в состав польского государства. Однако это приведет к катастрофическому исходу, так как произойдет прямое столкновение между НАТО и Россией, заключил он.
В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.