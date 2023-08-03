https://ria.ru/20230803/ukraina-1888033432.html

В бундестаге заявили, что ФРГ преуменьшает проблему нацизма на Украине

В бундестаге заявили, что ФРГ преуменьшает проблему нацизма на Украине - РИА Новости, 03.08.2023

В бундестаге заявили, что ФРГ преуменьшает проблему нацизма на Украине

В Германии при показной критике правого популизма преуменьшается проблема наличия на Украине неонацизма и восхваления нацистского коллаборациониста Степана... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:55

2023-08-03T17:55

2023-08-03T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

севим дагделен

левая (партия)

бундестаг германии

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. В Германии при показной критике правого популизма преуменьшается проблема наличия на Украине неонацизма и восхваления нацистского коллаборациониста Степана Бандеры, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен. "В то время, как тут (в Германии) клятвенно дистанцируются от правых, проблема наличия неонацистов на Украине преуменьшается и - при открытом восхвалении фашизма - намеренно не замечается", - сообщила депутат на своей странице в соцсетях.Дагделен напомнила, что в последние месяцы интегрированные во "всячески поддерживаемую немецким правительством" украинскую армию вооруженные отряды неонацистов несколько раз совершали нападения на российские приграничные территории, в то время как террористической организацией "Русский добровольческий корпус"* (запрещена в РФ) руководит "хорошо известный как немецкой, так и российской полиции" неонацист Денис Капустин. "Кроме того, (на Украине) открыто восхваляют Степана Бандеру. Крупнейшему украинскому нацистскому коллаборационисту и антисемиту сегодня установлены десятки памятников на Украине, его именем названы улицы и бульвары. А в начале года ко дню рождения Бандеры регулярно проходят факельные шествия украинских националистов по Киеву", - сообщает Дагделен. Также она напомнила об открытом почитании Бандеры бывшим послом Украины в ФРГ Андреем Мельником. По словам депутата, она придерживается позиции Арно Кларсфельда - сына охотников за нацистами Беаты и Сержа Кларсфельдов – который заявлял, что "стране, где преступники, убившие десятки тысяч евреев, почитаются как герои, нет места в ЕС". Ранее главарь принимавшей участие в нападениях на территорию России террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (запрещена в России) Денис Капустин в интервью немецкой газета Bild заявил, что украинские власти поддерживают боевиков этой группировки, чем опроверг заявления Киева, который всячески отнекивался от обвинений в сотрудничестве с так называемой РДК. Капустин долгое время проживал в Германии, затем был депортирован ввиду своих неонацистских взглядов и поселился на Украине.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html

https://ria.ru/20230803/ukraina-1888026403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, севим дагделен, левая (партия), бундестаг германии, ситуация в днр и лнр