В бундестаге заявили, что ФРГ преуменьшает проблему нацизма на Украине
Немецкая депутат Дагделен заявила, что ФРГ преуменьшает проблему нацизма на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. В Германии при показной критике правого популизма преуменьшается проблема наличия на Украине неонацизма и восхваления нацистского коллаборациониста Степана Бандеры, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.
"В то время, как тут (в Германии) клятвенно дистанцируются от правых, проблема наличия неонацистов на Украине преуменьшается и - при открытом восхвалении фашизма - намеренно не замечается", - сообщила депутат на своей странице в соцсетях.
Дагделен напомнила, что в последние месяцы интегрированные во "всячески поддерживаемую немецким правительством" украинскую армию вооруженные отряды неонацистов несколько раз совершали нападения на российские приграничные территории, в то время как террористической организацией "Русский добровольческий корпус"* (запрещена в РФ) руководит "хорошо известный как немецкой, так и российской полиции" неонацист Денис Капустин.
"Кроме того, (на Украине) открыто восхваляют Степана Бандеру. Крупнейшему украинскому нацистскому коллаборационисту и антисемиту сегодня установлены десятки памятников на Украине, его именем названы улицы и бульвары. А в начале года ко дню рождения Бандеры регулярно проходят факельные шествия украинских националистов по Киеву", - сообщает Дагделен.
Также она напомнила об открытом почитании Бандеры бывшим послом Украины в ФРГ Андреем Мельником. По словам депутата, она придерживается позиции Арно Кларсфельда - сына охотников за нацистами Беаты и Сержа Кларсфельдов – который заявлял, что "стране, где преступники, убившие десятки тысяч евреев, почитаются как герои, нет места в ЕС".
Ранее главарь принимавшей участие в нападениях на территорию России террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (запрещена в России) Денис Капустин в интервью немецкой газета Bild заявил, что украинские власти поддерживают боевиков этой группировки, чем опроверг заявления Киева, который всячески отнекивался от обвинений в сотрудничестве с так называемой РДК. Капустин долгое время проживал в Германии, затем был депортирован ввиду своих неонацистских взглядов и поселился на Украине.
* Запрещенная в России террористическая организация