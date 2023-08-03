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В бундестаге признали ошибку рассчитывавших на быстрое поражение России - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 03.08.2023 (обновлено: 17:27 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/ukraina-1888026403.html
В бундестаге признали ошибку рассчитывавших на быстрое поражение России
В бундестаге признали ошибку рассчитывавших на быстрое поражение России - РИА Новости, 03.08.2023
В бундестаге признали ошибку рассчитывавших на быстрое поражение России
Приверженцы быстрого решения конфликта на Украине путём растущих поставок оружия со всё более дальним радиусом действия во многом ошиблись, теперь необходимо... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:24
2023-08-03T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
ральф штегнер
нато
бундестаг германии
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Приверженцы быстрого решения конфликта на Украине путём растущих поставок оружия со всё более дальним радиусом действия во многом ошиблись, теперь необходимо также приложить дипломатические усилия, заявил в четверг депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер в интервью радиостанции Deutschlandfunk. "Нельзя, чтобы мы только из военной перспективы рассматривали ситуацию, должны ведь играть роль и политические, экономические, гуманитарные и дипломатические усилия. Необходимо признать, что оценка тех, кто руководствовался одной лишь военной логикой изменилась и они во многом обманулись", - сказал Штегнер. По его словам, подтверждением этому стало затягивание боевых действий, о конце которых речи не идёт, от чего, в свою очередь, страдает население и всё больше растут риски. "Я считаю, что одними лишь разговорами о всё большем количестве всё более наступательного оружия со всё большим радиусом действия – а чем больше радиус действия, тем больше разрушения и риски эскалации - вопроса не решить", - подчеркнул депутат. В связи с этим политик высказался против поcтавки кассетных боеприпасов и ракет Taurus, отвечая на очередное требование посла Украины в ФРГ Алексея Макеева. "Утверждать, что поставки (ракет) не несут с собой риски эскалационного характера, неверная оценка. Поэтому мы поступим правильно, оставаясь осмотрительными и сдержанными", - подчеркнул Штегнер. Он пояснил, что дальность действия ракет составляет 500 километров, что на порядок выше того, что Германия или другие страны до сих пор поставляли. "Поэтому важно рассмотреть все аспекты данного вопроса, а не только военный", - добавил депутат. В мае немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. В правительстве ФРГ уже несколько раз дали понять, что поставки данных ракет не рассматриваются. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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в мире, украина, россия, германия, ральф штегнер, нато, бундестаг германии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Ральф Штегнер, НАТО, Бундестаг Германии, Ситуация в ДНР и ЛНР
В бундестаге признали ошибку рассчитывавших на быстрое поражение России

Немецкий депутат Штегнер: адепты быстрого силового решения конфликта на Украине ошиблись

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Приверженцы быстрого решения конфликта на Украине путём растущих поставок оружия со всё более дальним радиусом действия во многом ошиблись, теперь необходимо также приложить дипломатические усилия, заявил в четверг депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
"Нельзя, чтобы мы только из военной перспективы рассматривали ситуацию, должны ведь играть роль и политические, экономические, гуманитарные и дипломатические усилия. Необходимо признать, что оценка тех, кто руководствовался одной лишь военной логикой изменилась и они во многом обманулись", - сказал Штегнер. По его словам, подтверждением этому стало затягивание боевых действий, о конце которых речи не идёт, от чего, в свою очередь, страдает население и всё больше растут риски.
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"Я считаю, что одними лишь разговорами о всё большем количестве всё более наступательного оружия со всё большим радиусом действия – а чем больше радиус действия, тем больше разрушения и риски эскалации - вопроса не решить", - подчеркнул депутат.
В связи с этим политик высказался против поcтавки кассетных боеприпасов и ракет Taurus, отвечая на очередное требование посла Украины в ФРГ Алексея Макеева. "Утверждать, что поставки (ракет) не несут с собой риски эскалационного характера, неверная оценка. Поэтому мы поступим правильно, оставаясь осмотрительными и сдержанными", - подчеркнул Штегнер. Он пояснил, что дальность действия ракет составляет 500 километров, что на порядок выше того, что Германия или другие страны до сих пор поставляли.
"Поэтому важно рассмотреть все аспекты данного вопроса, а не только военный", - добавил депутат.
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В мае немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. В правительстве ФРГ уже несколько раз дали понять, что поставки данных ракет не рассматриваются.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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