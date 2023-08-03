Рейтинг@Mail.ru
На Украине выявили масштабную схему продажи детей за рубеж - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887953935.html
На Украине выявили масштабную схему продажи детей за рубеж
На Украине выявили масштабную схему продажи детей за рубеж - РИА Новости, 03.08.2023
На Украине выявили масштабную схему продажи детей за рубеж
На Украине выявлена масштабная схема продажи новорожденных за границу под видом суррогатного материнства, сообщил в четверг офис генерального прокурора в... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:27
2023-08-03T13:27
в мире
украина
киев
харьков
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887953117_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_3ad9745ec1aa76124f00fe3750d76652.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. На Украине выявлена масштабная схема продажи новорожденных за границу под видом суррогатного материнства, сообщил в четверг офис генерального прокурора в Telegram-канале. "Торговля детьми - выявлена масштабная схема переправки новорожденных детей за границу под прикрытием суррогатного материнства", - говорится в сообщении. В офисе генпрокурора сообщили, что 12 участникам преступной организации предъявлены обвинения в торговле людьми. По версии следствия, организаторами схемы были руководители медицинских клиник, оказывающих услуги в сфере репродуктивной медицины, в Киеве и Харькове. Среди других участников были работники этих клиник, менеджеры, администраторы и адвокаты. Отмечается, что под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение участники схемы осуществляли продажу новорожденных детей иностранным гражданам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство. В Харьковской области они искали женщин, которые соглашались стать суррогатными матерями. Утверждается, что за новорожденного платили от 50 до 70 тысяч евро, из которых 12 тысяч евро были платой суррогатным матерям. После рождения ребенка суррогатная мать разрешала вывоз младенца за границу и давала согласие на получение гражданства другой страны. Если женщины не соглашались, их запугивали. В офисе генерального прокурора заявляют, что установлены факты незаконного перемещения за границу восьми младенцев, также предотвращена попытка вывоза за границу еще одного ребенка во время действия военного положения. По делу проведены более 40 обысков, задержаны пять человек. Как заявили в ведомстве, проверяется информация о 40 случаях перемещения новорожденных с Украины за границу.
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886732205.html
https://ria.ru/20230801/volodin-1887520190.html
украина
киев
харьков
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887953117_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6fe0230343498a490cea9ad948837bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, харьков, харьковская область
В мире, Украина, Киев, Харьков, Харьковская область
На Украине выявили масштабную схему продажи детей за рубеж

На Украине выявили схему продажи новорожденных за рубеж под видом суррогатного материнства

© Фото : Офис генерального прокурора Украины в TelegramПроверка по делу о продаже детей за рубеж под видом суррогатного материнства на Украине
Проверка по делу о продаже детей за рубеж под видом суррогатного материнства на Украине - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : Офис генерального прокурора Украины в Telegram
Проверка по делу о продаже детей за рубеж под видом суррогатного материнства на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. На Украине выявлена масштабная схема продажи новорожденных за границу под видом суррогатного материнства, сообщил в четверг офис генерального прокурора в Telegram-канале.
«
"Торговля детьми - выявлена масштабная схема переправки новорожденных детей за границу под прикрытием суррогатного материнства", - говорится в сообщении.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Экс-сотрудник СБУ рассказал, как детей принудительно вывозили с Украины
27 июля, 21:51
В офисе генпрокурора сообщили, что 12 участникам преступной организации предъявлены обвинения в торговле людьми. По версии следствия, организаторами схемы были руководители медицинских клиник, оказывающих услуги в сфере репродуктивной медицины, в Киеве и Харькове. Среди других участников были работники этих клиник, менеджеры, администраторы и адвокаты.
Отмечается, что под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение участники схемы осуществляли продажу новорожденных детей иностранным гражданам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство. В Харьковской области они искали женщин, которые соглашались стать суррогатными матерями. Утверждается, что за новорожденного платили от 50 до 70 тысяч евро, из которых 12 тысяч евро были платой суррогатным матерям. После рождения ребенка суррогатная мать разрешала вывоз младенца за границу и давала согласие на получение гражданства другой страны. Если женщины не соглашались, их запугивали.
В офисе генерального прокурора заявляют, что установлены факты незаконного перемещения за границу восьми младенцев, также предотвращена попытка вывоза за границу еще одного ребенка во время действия военного положения. По делу проведены более 40 обысков, задержаны пять человек. Как заявили в ведомстве, проверяется информация о 40 случаях перемещения новорожденных с Украины за границу.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Володин заявил о страшном преступлении Зеленского
1 августа, 09:17
 
В миреУкраинаКиевХарьковХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала