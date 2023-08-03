На Украине выявили масштабную схему продажи детей за рубеж
На Украине выявили схему продажи новорожденных за рубеж под видом суррогатного материнства
© Фото : Офис генерального прокурора Украины в TelegramПроверка по делу о продаже детей за рубеж под видом суррогатного материнства на Украине
© Фото : Офис генерального прокурора Украины в Telegram
Проверка по делу о продаже детей за рубеж под видом суррогатного материнства на Украине
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. На Украине выявлена масштабная схема продажи новорожденных за границу под видом суррогатного материнства, сообщил в четверг офис генерального прокурора в Telegram-канале.
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"Торговля детьми - выявлена масштабная схема переправки новорожденных детей за границу под прикрытием суррогатного материнства", - говорится в сообщении.
В офисе генпрокурора сообщили, что 12 участникам преступной организации предъявлены обвинения в торговле людьми. По версии следствия, организаторами схемы были руководители медицинских клиник, оказывающих услуги в сфере репродуктивной медицины, в Киеве и Харькове. Среди других участников были работники этих клиник, менеджеры, администраторы и адвокаты.
Отмечается, что под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение участники схемы осуществляли продажу новорожденных детей иностранным гражданам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство. В Харьковской области они искали женщин, которые соглашались стать суррогатными матерями. Утверждается, что за новорожденного платили от 50 до 70 тысяч евро, из которых 12 тысяч евро были платой суррогатным матерям. После рождения ребенка суррогатная мать разрешала вывоз младенца за границу и давала согласие на получение гражданства другой страны. Если женщины не соглашались, их запугивали.
В офисе генерального прокурора заявляют, что установлены факты незаконного перемещения за границу восьми младенцев, также предотвращена попытка вывоза за границу еще одного ребенка во время действия военного положения. По делу проведены более 40 обысков, задержаны пять человек. Как заявили в ведомстве, проверяется информация о 40 случаях перемещения новорожденных с Украины за границу.